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CHP Genel Merkezi’nde kurultay anketi iddiası

CHP'de kurultay süreci devam ederken flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. CHP Genel Merkezi'nin delegeleri arayarak anket yaptığı iddia edildi.

android-time 20:11 21 Temmuz 2018
Haberler Gündem
CHP Genel Merkezi’nde kurultay anketi iddiası
CHP'de kurultay süreci devam ederken flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. CHP Genel Merkezi'nin delegeleri arayarak anket yaptığı iddia edildi.

CHP’de muhaliflerin kurultay için imza toplama işlemi devam ederken yeni bir iddia ortalığı karıştırdı.

Odatv’de yer alan habere göre, CHP Genel Merkezinin, delegeleri arayarak anket yaptırdığı ortaya çıktı. Tek tek aranan delegelere birtakım sorular yöneltildiği belirtilirken, delegelerin güvenliği için, yapılan görüşmenin ses kaydının da alındığı iddia edildi.

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MUHALİFLERİN 623 İMZAYA İHTİYACI VAR

Toplam 1245 delegesi bulunan CHP’de, partiyi kurultaya götürmek için, delegelerin yarısının bir fazlasının imzası gerekiyor. Kurultay için 623 imza toplanırsa Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başta Muharrem İnce olmak üzere adaylar CHP Genel Başkanlığı için yarışacak.

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Son güncelleme: android-time 20:1321.07.2018
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