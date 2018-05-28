CHP heyeti ‘Feto’ belgeleri için harekete geçti

CHP tarafından oluşturulan heyet, Adalet Bakanlığına başvurdu ve gazeteci Hande Fırat'ın telefonuna gelen evrakları incelemeyi talep etti.

Cnn Türk’te ekrana gelen ‘Seçime Doğru’ programına konuk olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in iadesinin usulüne uygun olarak ABD’den istenmediğini iddia etmişti.

İnce’nin bu iddiasına ilişkin, programın konuklarından Hande Fırat “Telefonuma Adalet Bakanlığından bilgilendirme geldi, iddianızı yalanlıyorlar” diye yanıt vermiş bunun üzerine İnce de iddialarının doğru olduğunu, Adalet Bakanlığına da CHP’den bir heyetin ‘bilgilendirme ve bilgi almak’ için gidebileceğini söylemişti.

Bugün harekete geçen CHP’nin Adalet Bakanlığına resmen başvurduğu öğrenildi. Heyetin, onay gelmesi halinde bakanlığa giderek ilgili evrakları inceleyeceği bildirildi.