CHP heyeti Gülen raporu hazırlıyor

Fetö elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun istenmediği iddiası CHP heyeti tarafından Adalet Bakanlığı’ndaki dosyalar üzerinden incelendi. Heyetin Başkanı Murat Emir, incelemeye ilişkin bir rapor hazırlayarak hem genel başkana hem de Muharrem İnce’ye sunacaklarını söyledi.

4 KİŞİ 5 SAAT ÇALIŞTI:

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin “Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı?” açıklamasıyla başlayan tartışma sonrası CHP'nin belirlediği 4 kişi bakanlıkta çalışma yaptı. CHP'nin hukukçu milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde inceleme yaptılar. 4 isim yaklaşık 5 saat boyunca, 85 klasörden oluşan dosya üzerinde çalıştı.

TELEFONLA BİLGİ, RAPOR HAZIRLIYORUZ:

Heyetin başkanlığını yürüten CHP'li Murat Emir, SÖZCÜ‘ye yaptığı açıklamada, inceleme sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce telefonla bilgi verdiğini söyledi. Emir, şunları kaydetti:

“Heyet olarak biz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayacağız. Bu işin muhatabı Sayın İnce. Çalışmamız onun ve genel başkanının adına yaptık. İncelemeye Yaptığımız çalışmaya ilişkin bir rapor hazırlayarak hem genel başkana hem de İnce'ye sunacağız. Biz çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık.”

Heyette yer alan Av. Erol Aras ise inceleme sırasında Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı başta olmak üzere bakanlığın üst düzey bürokrasisinin de çalışma sırasında orada bulunduğunu söyledi.

SORULAR YANITLANDI, EVRAKLAR İNCELENDİ:

İnceleme ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan ise şu açıklama yapıldı: “CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır.”