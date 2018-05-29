CHP İl Teşkilatı , AKP Seçim Bürosunu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve Milletvekili adayları ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçim bürosunu ziyaret etti. Cacabey Meydanında açılan AKP seçim bürosu ziyaretinde konuşan CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara talip olduklarını her siyasi partinin ise ortak hedefinin Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu söyledi.

Demokrasinin güzelliklerinden bir tanesinin farklılıkların bir arada olduğunu anlatan AKP İl Başkanı Muzaffer Aslan, konuşmasında, “Demokrasinin güzelliklerinden bir tanesi de bu. Biz iki farklı bir partiyiz. Farklı programımız, farklı düşüncelerimiz, farklı ilkelerimiz var, her ne olursa olsun bir araya gelip istişare yapabiliyoruz, birbirimizi ziyaret edebiliyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor.

Her ne olursa olsun bütün partilerin ortak hedefi Türkiye'ye hizmet etmek.

Biz parti olarak mücadelemizi veriyoruz. Biz istiyoruz ki iktidardayız, iktidarımız devam etsin. Cumhuriyet Halk Partisi; ‘iktidara talibiz, bizim programımız var, ilkelerimiz var en iyisini biz yaparız’ diyor. Demokrasinin güzelliği de bu. Ramazan atmosferinin içinde seçim atmosferini de yaşıyoruz. En büyük güzelliklerinin olduğu, şükürleri olsun Kırşehir'de olduğu gibi Türkiye'de de huzuru ve kardeşlik içerisinde bir seçim atmosferi yaşıyoruz.

Biz AKP olarak 24 Haziran'a kadar kardeşliğimizi kaybetmeyeceğiz. Kırşehir evlatlarına yakışan bir şekilde tatlı bir rekabetimizi sürdüreceğiz. Her partinin olduğu gibi başarıyı elde etmek istiyor, diğer partilerde başarıyı elde etmek istiyor. Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceği. 24 Haziran seçimleri ülkemize, milletimize hayırlara vesile olur”dedi.

Siyasetin bir araç olarak görüldüğünü bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise yapılan karşılıklı ziyaretlerin Kırşehir’de demokrasinin gelişimine katkı sunduğunu şöyle anlattı:

“Biz bu şehirde yaşıyoruz. Siyaseti bir araç için yapıyoruz. Esas olan milletimize hizmet etmek. Belediye meclisimiz Türkiye'de örnek gösterilecek bir meclisiz.

Yaptığımız hizmetlerde ise oy birliği Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizle birlikte istişare ediyoruz. Seçimlerde demokrasinin vaz geçilmez unsuru. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir seçim yapıyoruz. Bundan sonra güçlü bir hükümet kurulacak. Hizmetler daha çok olacak. Demokrasi sınırları içerisinde her türlü mücadeleyi yapacağız, takdiri millet verecek ve kararı da başımızın üstünde yeri var. AKP 16 Yıldır desteğini artırarak milletimizden alıyor, bu seçimde daha da çok artırarak alacağız. Allah huzurumuzu bozmasın”

KIRŞEHİR (İHA)