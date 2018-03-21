CHP İstanbul’un 2019 yerel seçim sloganı belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın en çok oy aldığı ilçelere metro yapacakları açıklaması için “teşekkür” etti. Kaftancıoğlu “AKP’nin 2019 seçim sloganı ‘Ver oyu kap metroyu’ oldu. Mevlüt Uysal’ı bilinçaltını bilinç üstüne taşıdığı için çok teşekkür ediyorum” dedi. Kaftancıoğlu Ümraniye Belediyesi’ndeki usulsüzlüğe de dikkat çekerek 2015 yılı bütçesinin mahkeme tarafından iptal edildiğini, Ümraniye belediye meclisinin şu an hukuken fesh edilmiş durumda olduğunu vurguladı. CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kullanacağı sloganın ise, "Halk için, halkla beraber, hep birlikte halkın İstanbul'unu kuracağız" olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın tartışma yaratan “Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler” açıklamasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Örgütü'nden yüzlerce kişi Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelerek Uysal'ı protesto etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve CHP'li meclis üyelerinin de destek verdiği eylemde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “AKP iktidarının İstanbul'u nasıl yönetemediğini protesto için değil bir kez daha teşhir etmek için bir aradayız” dedi. Kaftancıoğlu “Görünen o ki AKP'nin 2019 seçim sloganı belli oldu,' ver oy kap metroyu.' Biz bunu şimdilik bir kenara bırakarak İstanbul'un acı gerçekliğini somut olaylarla paylaşacağım” diyerek Ümraniye Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüğe dikkat çekti. 2015 yılında Ümraniye Belediyesi'nin yıllık bütçesinin belediyecilik hukukuna ve kanununa aykırı şekilde ilgili komisyona sevk edilmeden belediye meclisinden geçirildiğini belirterek “Bizim CHP ilçe başkanlığı ve belediye meclis üyemiz bu hukuksuz duruma itiraz etti. Kanundaki karşılığının hatırlatılmasına rağmen bir oldu bittiye getirilerek meclisten geçirilen bütçe, kaymakamlığa ve yerel mahkemeye taşındı. Ne yazık ki belediyeler sarayın belediyeleri, valiler kaymakamlar AKP'nin valisi ve kaymakamı olduğu için bu kanunsuz duruma itiraza bir yanıt verilmedi. Yerel mahkeme ilçemizin açtığı bu davayı reddetti” dedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI İPTAL ETTİ

Belediye Çalışma Yönetmeliği ve Belediyecilik Kanunu'na göre imar ve bütçeye ilişkin kararların ilgili komisyonlarda görüşülmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu, yerel mahkemenin red kararını istinaf mahkemesine taşıdıklarını anlattı. 28 Ocak 2018 tarihinde istinaf mahkemesi tarafından alınan kararı açıklayan Kaftancıoğlu “Kanun bilen hukuk bilen vicdanlı hakimlerimiz de var. Yasayı önüne koyup, yapılanları inceleyip Ümraniye Belediye meclisinden yapılan bu işlemin kanunsuz olduğuna karar verdi. Bu kararın tam kanunsuzluk hali nedeniyle iptal edilmesine hükmetti. İstinaf mahkemesinin verdiği karar ile Ümraniye belediye meclisi hukuken fesh edilmiş durumdadır. Aslında şu an görev yapamaz durumdadır. Ümraniye belediye meclisi ve başkanının cezasını alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Şu an tamamen yetkisizler. Yaptıkları ile suç işlemiş bir belediye meclisi ve belediye başkanı var”

ÜMRANİYE'YE DE MÜFETTİŞ GÖNDERİN

Kaftancıoğlu, CHP'li belediyeleri soruşturan müfettişleri Ümraniye Belediyesi'ni de incelemeye çağırdı. Önümüzdeki haftadan itibaren CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'un bir ilçesinde yapmaya başlayacaklarını, bu usulsüzlük nedeniyle önümüzdeki hafta ilk toplantılarını Ümraniye'de yapacaklarını açıkladı.

“KARADAN OY, HAVADAN RANT”

İstanbul'u karadan oy, havadan rant olarak görenlerin kendilerine oy verenlere da hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Kaftancıoğlu “Sultanbeyli ilçesi yerel seçimlerde yüzde 62, genel seçimde yüzde 65 AKP'ye oy verdi. Sultanbeyli ilçemizde gidip görsünler her sabah insanlar planlanmamış, programlanmamış ulaşım yüzünden balık istifi şekilde yolculuk yapıyorlar. Sultanbeyli'deki yoksul halkımızın ulaşımda çektiği sıkıntılar hiç kimsenin umurunda değil” dedi.

BİLİNÇALTI TEZAHÜR ETTİ

Kaftancıoğlu, Mevlüt Uysal'ın metro açıklamasına da şöyle tepki gösterdi:

“Uysal, ‘çok oy aldığımız yerlere metro yapacağız' diyerek aslında bilinçaltlarında olan, uygulamada olan ayrımcı politikalarını sadece söylemiş oldu. Şu anda uygulamada metro aktarma istasyonlarında örneğin Başakşehir'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor ama Beşiktaş sınırlarında içinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları ne yaşadıkları yerlere ne kimliklerine ne düşüncelerine ne inançlarına ne de verdikleri oya göre ayrıştıramazsınız. Bu belediyecilik değildir bu sizin bilinçaltı zihniyetinizin tezahürüdür. İstanbul'da yapılan metro hatları ile ilgili km başına maliyet analizi çıkarıldı. İstanbul'da km başına metro maliyeti 110 milyon lira. CHP'li İzmir belediyesinde bu rakam 56 milyon lira”

NE DEĞİŞTİ?

Kaftancıoğlu, bir önceki belediye başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 adet metro hattının ihalesinin iptal edilip sonra tekrar devamına karar verildiği hatırlatarak “İhalesi iptal edilen metro hatlarının pahalıya mal olduğu belirtilmişken hangi gerekçelerle hangi şartlarda aynı firmalarla devam etmesine karar verilmiştir? İhalenin iptal edildiği tarih ile yeniden sözleşme imzalanan tarih arasında ne değişti? Kamuyu zarara uğratan ihalelere neden devam ediliyor?” diye sordu.