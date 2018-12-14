CHP-İYİ Parti ittifakına Samsun’da tepki

İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayacak olan CHP karıştı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, "Bu genel merkezin öngördüğü bir şey bizim söyleyecek bir şeyimiz yok" diye konuşurken, İYİ Parti Samsun İl başkanı Recep Güleroğlu ise "Büyükşehir için ittifak tamam. CHP ile ilçeleri görüşeceğiz" dedi.

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifaka anlaşmasına göre; CHP Samsun Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayak ve İYİ Parti’nin adayını destekleyecek.

“BİZE DANIŞMADILAR”

Yapılan ittifakı değerlendiren CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, İYİ Parti’nin sadece Büyükşehir Belediyesi’nde destekleneceğini belirterek, “Genel merkez bu şekilde uygun görmüş. Samsun'dan daha farklı olan iller daha var. Eğer aday ismi açıklamış olsaydık zor durumda kalmış olacaktık. Bazı ilçelerde tek aday üzerine İYİ Parti ile konuşulacaktır muhtemelen. Onları ayrı ayrı görüşeceğiz. O çerçeve daha sonra belirlenecek. Bize danışmadılar. Sadece genel merkezin ellerinde doneler, çalıştıkları anketler, şunlar bunlar vardır. Onlara göre karar alınmıştır” dedi.

“SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN TEK ADAY ÜZERİNDE ANLAŞMAK GEREKİYOR”

İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu ise Büyükşehir için ittifakın olduğunu ilçeler hakkında görüşmeler yapacaklarını söyledi. İçelerde de tek aday çıkarmak için genel merkezlerin talimatlarını beklediklerini belirten Güleroğlu, “İllerde prensip anlaşması tamamlandı. İlçeleri kazanmak için CHP ile görüşmeler yapacağız bunun içinde heyet kurduk. CHP'den haber bekliyoruz. Eğer ilçelerde iddialı olmak istiyorsak tek aday üzerinde çalışabiliriz. İlçelerde hangi partinin aday çıkaracağı çok önemli. Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı bizim partimizden olacak ancak bunun arka planını da konuşacağız. İlçelerde tek aday olması için de genel merkezler istişare halinde olacaktır” ifadelerini kullandı.