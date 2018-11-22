TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından “öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar” hakkındaki grup önerisini Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Eğer dünyada bir imzanız olacaksa, varlığınız hissedilecekse bunu eğitim yoluyla başarmalısınız. Gelişmiş dünyanın da bulabildiği başka bir metod söz konusu değildir” dedi.

Öğretmenlerin sorunlarının, sadece onların sorunları olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Koncuk, “Çünkü onların sorunu, milletin sorunudur. Öğretmenler günü olan 24 Kasım’ı basit bir gün olarak sadece kutlayacağımız, öğretmenlerin gazını alacağımız bir gün olarak görmemeliyiz” diye konuştu.

Koncuk, öğretmenlik mesleğinin itibar kaybeden meslekler arasına girdiğini, itibarı yerle bir edilen bu öğretmenlerden de başarı beklendiğini kaydetti.

MADENLERDE YAŞANAN İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partisinin, “madenlerde yaşanan işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasıyla” ilgili grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Zonguldak Kilimli’deki maden ocağında gerçekleşen patlamada üç işçinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

“Şirketler öldürüyor, AKP seyrediyor.” diyen Pekgözegü, Kilim’de her sene birden çok iş kazası yaşandığını kaydetti. Pekgözegü, AKP’ye, “Siz her gün atılan tweetleri takip ediyorsunuz, peki kaçak bir madeni neden takip etmiyorsunuz?” dedi.

HDP’li Pekgözegü, iş cinayetlerinin işçi baret takmadığı için değil, tamamen köle çalışma koşullarından dolayı yaşandığını ifade ederek, “Her yıl 6, 7 kez, Soma yaşanıyor” iddiasında bulundu.

CHP’Lİ ANTMEN: İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE GİRENLERDEN MESAJLA 200 TL İSTENİYOR

TBMM Genel Kurulunda, “CHP’nin, Mersin’in Bozyazı ilçesinde İŞ-KUR’un işe alım kurallarıyla” ilgili grup önerisi de görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, devlet yönetiminde liyakatın ortadan kalktığını iddia etti.

“AK PARTİ MERSİN BOZYAZI İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINDA İŞKUR’UN İŞE ALIM KURALARI ÇEKİLİYOR”

“AK Parti Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı binasında İŞKUR’un işe alım kuralarının çekildiğini” ileri süren Antmen, “Kuradan sonra AK Parti İlçe Başkanlığından, İŞKUR aracılığıyla işe girenlere toplu SMS atılıyor. Mesajla işe girenlerden 200 TL isteniyor” iddialarında bulundu.

CHP’Lİ ANTMEN İDDİA ETTİĞİ SMS’İN YER ALDIĞI BELGEYİ GÖSTERDİ

Alpay Antmen, “Burada birçok yolsuzluğun belgesi gösterildi şimdi de yüzsüzlüğün belgesini göreceksiniz” diyerek, iddia ettiği SMS’in yer aldığı belgeyi gösterdi.

Konuşmaların ardından, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi.

AA