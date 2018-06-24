Kılıçdaroğlu’ndan kamu görevlilerine uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Çukurambar’da bulunan Arjantin İlkokulu’nda eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’yla birlikte kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan CHP lideri, Doğu ve Güneydoğu’dan gelen bazı şikayetler olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, devlet memurlarını uyararak “Devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz, devletin bekası, adalet için çalışmak zorundasınız” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BİR PARTİNİN MEMURU DEĞİLSİNİZ!

“Eşim ve oğlumla oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarımız çalışıyor. Milletvekillerini görevlendirdik. Türkiye genelinde sorunla karşılaşmadık. Belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız sorunu çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına ayrıntılı açıklama yapacak. Kamu görevlilerine açık net çağrıda bulunuyorum. Devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz, devletin bekası, adalet için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında çalışmayın. Onlara devlet memurları olduğunu hatırlatmak benim görevimdir. Seçimin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Her gölge demokrasiye bir darbedir. Lütfen herkes görevini yapsın. Hiç kimsenin başka iş yapmasını istemiyoruz.”