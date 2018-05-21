Son dakika! CHP listesi açıklandı, ortalık karıştı

CHP’de milletvekili aday listesinin sızmasıyla birlikte ortalık karıştı. Saadet Partisi’ne seçilebilecek yerlerden kontenjan ayrılan, AKP’den ayrılan Abdüllatif Şener’in Konya’dan birinci sıra adayı yapıldığı listenin sızmasıyla birlikte yapılan ilk yorumlar “CHP eskiden sağa kayıyordu. Şimdi tam sağ parti oldu” şeklinde gelişti.

Liste dışı kalan Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi” dedi. Yine liste dışı kalması sosyal medyada çok konuşulan partinin “sol kanadının” öncülerinden İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise, “ben hukukçuyum. Tüm liste ortaya çıktıktan sonra konuşacağım” dedi.

“GÜL'E KARŞI ÇIKAN HERKES TASFİYE OLDU”

Haluk Pekşen, Abdullah Gül'ün CHP'nin de içinde olduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak adının öne çıktığı tarihlerde, kendisinin buna şiddetle karşı çıktığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce, ‘Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır.”

Vekil olduğu dönemde verdiği mücadele açısından “içinin rahat” olduğunu söyleyen Pekşen, “Milletvekili olarak toplum vicdanında görevimi yaptığıma inanıyorum. Türkiye'nin geleceği, benim vekilliğimden daha önemli. Siyasete devam edeceğim. Ne ülkemizi, ne partimizi bırakırız” dedi.

ÖN SEÇİMİN İZLERİ SİLİNDİ

CHP'de sızan aday listesinde, bir önceki seçimde ön seçimle vekil olan isimlerin çok büyük bölümünün çizilmiş olduğu da ortaya çıktı. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Musa Çam gibi isimler liste dışı kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcılarından oluşan MYK'nın tümü ise seçilebilir yerlerden aday oldu.

KADIN VE GENÇ AZ

Bir önceki seçimde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi ilk sıraları kadın adaylara ayıran CHP, bu seçimde tavrını değiştirdi. Listede seçilebilecek yerlere konulan kadın adayların sayısı bir önceki seçime göre çok azaldı.

MUHARREM İNCE'NİN EKİBİNDEN SADECE ÜÇ KİŞİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde girdiği Genel Başkanlık rekabetinde başından beri destekleyen vekillerin büyük bölümü de liste dışı kaldı.

İnce'nin yaklaşık 14 vekilden oluşan ekibinden listeye sadece Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan girebildi.

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