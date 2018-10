CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay: Kocamaz’a adaylık teklif etmedik

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, MHP'nin yeniden aday göstermediği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a adaylık teklifi sunmadıklarını söyledi. Aktay, "Adayımız elbette Cumhuriyet Halk Partisi ilke ve değerleriyle yoğrulmuş, örgütümüzün gönül rızasını almış bir isim olacaktır" diyerek Kocamaz'a kapıları kapattı.

MHP’nin yeniden aday göstermediği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İyi Parti ve CHP’den adaylık teklifi aldığını ileri sürmüştü.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, kamuoyunda geniş yankı bulan bu iddia ile ilgili sessizliğini bozdu. Parti binasında bir açıklama yapan Aktay, “Seçim dönemlerinde bu gibi haberlerin çıkması son derece normaldir. Bu durum, ülkemizde siyasete olan yoğun ilginin sonuçlarından biri olarak görülmeli ve o çerçevede değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayının kim olacağına dair de sayısız haber yapılmakta, yazılar yazılmaktadır. Bizim bu haber ve yazıların her birine cevap vermemiz, adı geçen isimlerle ilgili bir açıklama yapmamız düşünülemez. Her bir isim çıktığında peşine mi düşeceğiz? Ancak şurası iyi bilinmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin, her biri, Mersin’i bugünkünden çok daha doğru, çok daha iyi yönetebilecek, değerli aday adayları çalışmalarını olanca hızıyla sürdürmekte, projelerini kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. Bu açıdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde, başka hiçbir partide görülmeyen bir üretkenlik ve demokratik zindelik söz konusudur. Ayrıca başvuru süresi bitmiş değildir, başka değerli arkadaşlarımızın da aday adayı olması mümkündür” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mersin Büyükşehir adayının kim olacağı konusunda herkesin fikir jimnastiği yapabileceğini ifade eden Aktay, “Aslında o kişinin kim olacağı bugünden bellidir. Adayımız elbette sosyal demokrat, halkçı, katılımcı, insan odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip, Cumhuriyet Halk Partisi ilke ve değerleriyle yoğrulmuş, örgütümüzün gönül rızasını almış bir isim olacaktır. Konuyla ilgili tüm duyum ve kulis bilgilerinin bu gözle okunmasında yarar vardır. Sürekli polemik konusu yapılıyor. Bizim adayımızın tanımı budur” diye konuştu.