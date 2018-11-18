Son dakika haberi: CHP milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdin Bircan'ın oğlu Eren Bircan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır." ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde Edirne’den parlamentoya giren CHP’li Erdin Bircan, geçtiğimiz 30 Temmuz’da parti çalışması için gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirdi. Bircan, önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada beyin iç kanaması geçirdiği tespit edilen Bircan, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bircan, sabah saatlerine doğru hayatını kaybetti.

Erdin Bircan’ın oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından, “4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan’ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne’de olacaktır. Saat ve yeri daha sonra bildireceğiz” dedi.