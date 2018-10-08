CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talip olduğunu duyurdu…

Tanal’ın resmi hesabından paylaşımları şöyle:

“Ey İstanbullular !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim.

İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım.

SÖZ VERİYORUM.

#SaygıylaSevgiyle #İstanbul”

“İstanbulluların yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılayacağım.Belediye Başkanı olarak sadece imar, altyapı, temizlik, çevre ve kent içi ulaşım gibi geleneksel yerel hizmetleri sunmakla yetinmeyeceğim,beldede yaşayan vatandaşların sosyal sorunlarıyla da ilgileneceğim.”