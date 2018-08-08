CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, yönetimin değişmesi için CHP Genel Merkezi önünde evinden getirdiği koltuğa oturarak eylem yaptı.

CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturarak eylem yapmaya başladı. CHP´de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, koltuk sevdasına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Partisiyle ilgili herhangi bir problemi olmadığını kaydeden Canyurt şöyle konuştu:

“Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Genel merkez yöneticilerini partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok. Yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri, yeter artık. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi her seçim gecesi ağlamak, artık yeter diyorum. Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı onu da getirdim buraya oturuyorum, aynen evimde yaptığım gibi. Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence.”

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)