CHP önündeki eyleme Veli Ağbaba’dan tepki

Genel seçimlerini başarısızlık olarak gören bazı partililerin CHP önünde başlattığı oturma eylemine ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba eylemi 'AKP'nin değirmenine su taşımak' olarak değerlendirdi

24 Haziran seçimlerinde yüzde 22 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) istifa sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçları başarı olarak niteleyip istifa etmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önüne 5 partili genç tarafından olağanüstü kurultay talebiyle oturma eylemi başlatıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından bazı partililerin de destek verdiği eylem giderek büyüyor.

AKP’NİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAK

Genel seçimlerini başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçerken eylemcilere ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan geldi. Ağbababa, twitter hesabından paylaştığı mesajda; “Genel Merkezin önünde oturma eylemi yapmanın kimseye bir faydası olmadığını görmemek mümkün değil. Amaç Akp ‘nin değirmenine su taşımak değilse!!!” ifadelerine yer verdi. Ağbaba’nın bu tweetine bazı takipçileri tepki gösterdi.



