CHP’de 24 Haziran seçim sonuçları sorgulanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde düzenlenen toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantıda, 24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren sunumda rakamlar üzerinden akademik bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, sunumda, CHP‘nin sahip olduğu büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altının çizildiği öğrenildi. İlçe bazında da değerlendirmeler yapılan sunumda en büyük oy kaybının ise Çankaya ilçesinde olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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PM’de, partide değişim isteyen üyelerle yönetim arasında sert geçen tartışmalar yaşandığı da öğrenildi. Değişim isteyen üyelerin milletvekili seçimleri sırasında yanlış yöntem izlendiğini savunduğu, yönetimin ise bunu kabul etmediği kaydedildi. Aynı üyelerin “küsen seçmenlerin” kazanılması gerektiği yönündeki önerisinin ise yönetim tarafından “küsen seçmen olmadığı” gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.

Yönetimin “yerel seçimlerde sürpriz aday olacağı” yönündeki açıklamalarının da PM’de tartışma konusu olduğu, bazı üyelerin buna, “sürpriz adaya gerek yok, tabandan, parti örgütünden, halkın içinden adaylar olmalı” diye görüş dile getirildiği ifade edildi. AA