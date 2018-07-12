CHP: Sarayların Beştepe’ye bağlanması ayıptır

Meclis’e ait saray ve kasırların Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasına muhalefet tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sistem değişmiştir, şudur, budur. Bu Meclis'in milli sarayları Beştepe’ye bağlaması utançtır, ayıptır, züldür” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine geçilmeden önce söz alan CHP'li Engin Altay, 703 sayılı kararname ile TBMM uhdesinde bulunan Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı saray, köşk, kasır ve Meclis misafirhanelerinin Cumhurbaşkanlığına bağlanmasını eleştirdi. Altay, şunları söyledi:

“Milli sarayların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmesinden maksat, oturduğunuz koltuğun (Başkanlığın arkasında ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazısını kast ediyor) arkasında yazan yazının gereğidir; yani, cumhuriyetle birlikte egemenlik saltanattan alınmış, halka, millete verilmiş idi. 600 sayın milletvekillinin aldığı mazbata, millî iradenin onlara verdiği mazbatadır. Millî irade, mazbatanın alındığı gün iradeyi saraya teslim edip etmeyeceğini bugün ortaya koymak durumundadır. Sistem değişmiştir, şudur, budur. Ama bu Meclisin millî sarayları Beştepe’ye bağlaması utançtır, ayıptır, züldür.”

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AKP: SAHİBİ MİLLETTİR

Altay'ın sözlerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Muş, “Meclis binasının bulunduğu alan da maliye hazinesine aittir, Külliye'nin olduğu yer de maliye hazinesine aittir, diğer bütün kamu kurumlarının bulundukları alanlar da maliye hazinesine aittir. Dolayısıyla bunların hepsi devletindir yani milletindir. Dönemsel olarak bunların tahsisiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin sahibi de millettir, Külliye’nin sahibi de millettir, Cumhurbaşkanlığının sahibi de millettir” dedi.

MHP-İYİ PARTİ CEVAP VERMEDİ

Altay daha sonra diğer muhalefet partilerinin bu konudaki tutumunu merak ettiğini belirterek, “Meclisteki diğer siyasi partilerin de millî sarayların Cumhurbaşkanına bağlanmasıyla ilgili görüşlerini merak ediyorum, eminim kamuoyu da ediyordur. Yani sükût ikrardan gelir. Eğer diğer siyasi partiler bu konuda bir değerlendirme yapmıyorsa ben yapılan tasarrufu tasdik ve kabul ettikleri kanaatini taşırım” dedi. MHP ve İYİ Parti'den bu konuda açıklama yapılmadı. HDP'li Ayhan Bilgen ise “Anayasal kurumların kararnameyle değişikliği asla hukuk devletinde olabilecek bir durum değildir. Sadece saraylar konusu değil, birçok başka konu da birkaç gündür kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturuluyor. Bu, çok açıkça hukuk devletine aykırı bir tutumdur, yaklaşımdır; doğru bulmuyoruz, partimiz bu yaklaşımı reddediyor” diye karşı olduklarını söyledi.