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CHP ‘seçim güvenliği’ için hazır… Sedat Doğan Sözcü TV’ye anlattı
CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin ortak olarak kullanacağı, sandık güvenliği aplikasyonu 'Adil Seçimi' CHP Seçim Güvenliği Teknolojisi Sorumlusu Sedat Doğan, Sözcü TV'ye anlattı.
android-time
15:18
11 Haziran 2018
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CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin ortak olarak kullanacağı, sandık güvenliği aplikasyonu 'Adil Seçimi' CHP Seçim Güvenliği Teknolojisi Sorumlusu Sedat Doğan, Sözcü TV'ye anlattı.
CHP
HDP
İYİ Parti
seçim
Sözcü
Son güncelleme:
android-time
15:19
11.06.2018
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