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CHP ‘seçim güvenliği’ için hazır… Sedat Doğan Sözcü TV’ye anlattı

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin ortak olarak kullanacağı, sandık güvenliği aplikasyonu 'Adil Seçimi' CHP Seçim Güvenliği Teknolojisi Sorumlusu Sedat Doğan, Sözcü TV'ye anlattı.

android-time 15:18 11 Haziran 2018
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CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin ortak olarak kullanacağı, sandık güvenliği aplikasyonu 'Adil Seçimi' CHP Seçim Güvenliği Teknolojisi Sorumlusu Sedat Doğan, Sözcü TV'ye anlattı.
Son güncelleme: android-time 15:1911.06.2018
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