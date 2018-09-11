CHP Sözcüsü Öztrak: Enflasyon hortladı faiz patladı ortalıkta tık yok 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği 36 dakikalık basın toplantısının 17 dakikasında CHP’ye ayırmasını sert bir dille eleştirdi.

Öztrak dün genel merkezde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi:

“Öyle anlaşılıyor ki bunlar MYK toplantılarında milletin sıkıntılarını, ekonomik krizi, milletin derdine derman olmayı konuşmak yerine CHP ve Kılıçdaroğlu'nu çekiştirmişler.

Hiç kimsenin CHP'yi sindiremeyeceğini, AKP'nin partimizi etkisizleştirme siyasetinin işe yaramayacağını gösterince o cenahta film kopmuş.

Bence bizi bırakıp biraz kendi partilerine kulak versinler. Onların vekillerinin ekonominin hanedan damadına emanet edilmesiyle ilgili görüşleri ne? Atanmış bakanları seçilmiş vekillerin önüne geçiren, kerameti kendinden menkul bu protokolle ilgili olarak milletvekilleri ne diyor? Cumhurbaşkanının kendi iktidarı için partisini ikinci plana atmasına, kendi parti grubunu sarayın Meclis'teki bürosu gibi kullanmasına kendi milletvekilleri ne diyor? Otursunlar dinlesinler. Bizim partimizle ilgilenmeyi bıraksınlar.

Elinizi artık tutan yok. Tek adamsınız ama enflasyon hortladı, faiz patladı, TL'nin değeri serbest düşüşe geçti ama ortalıkta tık yok. Aspirin tedavisi. MYK'nızda Kılıçdaroğlu ve CHP'yi tartışıyorsunuz milletten koptunuz.”