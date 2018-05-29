CHP Sözcüsü Tezcan, hayat pahalılığını soran vatandaşa 24 Haziran’ı işaret etti

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti. Hayat pahalılığını soran bir vatandaşa Tezcan, "24 Haziran'da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na oy vereceksiniz. İnşallah bu pahalılık bitecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte pazar alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti.

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Bülent Tezcan, bir vatandaşın hayat pahalılığına dikkat çekerek, “Bunun önüne nasıl geçeceksiniz” sorusunu yanıtladı.

Tezcan, “24 Haziran’da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. İnşallah bu pahalılık bitecek” dedi.

Tezcan şöyle devam etti:

“Artık memlekette üretmeden tüketmeye alıştık, sosyal devleti kuracağız. Bunun sebebi olanlar bunu çözemez. Siz bu yetkiyi onların elinden alacaksınız!”