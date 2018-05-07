CHP’li Tezcan: Sayın Bahçeli bu ne iştir

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu. Tezcan Abdullah Gül tartışmasına değinerek "Siyasete üniforma sokulmuştur. TSK'nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir" dedi. Tezcan AKP'nin seçim manifestosuyla ilgili olarak ise "16 yıldır neyi yok ettilerse vaat ediyorlar." diye konuştu.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Kampanya süreci hızlı geçiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını resmen ilk başlatan siyasi partiyiz. Cumhurbaşkanı adayımız İnce, enerjik ve dinamik yapısı ile halkın büyük kesiminin takdir ettiği bir siyaset emekçisi. 24 Haziran’da çoğulcu demokrasiyi birlikte teshis edeceğiz. Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısında parti rozetini çıkardı, Türk bayrağı rozeti taktı. Biz, bütün millet kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Milleti ayırmayan, birleştiren bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Muharrem İnce, 81 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak. Türkiye’de baraj etkisini ortadan kaldırmak, adalet ve huzur gerçekleştirmek üzere milleti temsil eden, bütünleştirici millet ittfikanını imzasını attık. 24 Haziran seçimlerinde sandıkta ezici ezici bir çoğunluk ile çıkacağını ve Türkiye’nin şu ana kadar parlamentoyu, meclisi, milli iradeyi devre dışarı bırakmaya dönük tek adam uygulamalarını rasiden, milletten aldığı güç ile yerle bir ettiğini hep beraber göreceğiz” dedi.

“ERDOĞAN VE BAHÇELİ ASKERİ VESAYETTEN MEDET UMAR HALE GELMİŞLERDİR”

“Bu hayırlı ve güzel işler olurken, tek adam rejimi kendi iktidarını sürdürecek telaş ve kaygıya düştü” diyen Tezcan, “İktidardan gitmemek için askeri vesayeti çare olarak görüp askeri vesayete başvurdular. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sarayın talimatı ile Abdullah Gül'ü telkin ziyaretinde bulundu. Siyasete üniforma sokulmuştur, üniforma ile siyaset, millet tehdit edilmiştir. TSK’nın kutsal üniforması siyasetin siyasetin bir parçası haline getirilip, ne yazık ki kirletilmiştir. Bu konuda yapılan açıklamaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Erdoğan’dan hala açıklama gelmemiştir. Erdoğan ve Bahçeli askeri vesayetten medet umar hale gelmişlerdir. Siyasette yeni bir 28 Şubat elbisesi giymişlerdir. Bu telkin görünümündeki tehdit ziyareti aslında 20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağının tamamlanmasıdır. 20 Temmuz darbesi üniforma giymiştir. Ama çare yok, telaş etseler de millet sandığa gidecek askeri vesayet hevesini kursaklarında bırakacaktır. Bunların ikbal ve istikbali olmayacaktır” diye konuştu.

Tezcan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesele sadece askeri vesayet girişimi ile telkinle kalmamıştır, hemen iki gün önce Devlet Bahçeli bu kez milleti, tehdit, şantaj ve iftira siyaseti ile korkutmaya çalışmıştır. İmza verenler FETÖ'cülükle tehdit edilmiştir. Amaç rakipsiz bir yarıştır. Dimokratik bir yarıştan korktukları için bütün hukuk dışı yöntemklerini kullanarak rakipsiz bir yarış peşindedirler ama millet bu girişimleri boşa çıkarmıştır. FETÖ’nün seçmen ayağı diye millete iftira atmaktan sıkılmamaktadırlar. Çareyi seçmene santaj, iftira ve korkutmakta arıyorlara ama o çareyi bulamayacaklar. Pensilvanya’yı mihrap yapıp, oraya gidip esas duruşta bekleyenler, AK Parti listelerinde hala milletvekili aday adayı olarak müracat ettiler. Buna söyleyecek sözün yok mu Sayın Bahçeli? Sayın Bahçeli bu ne iştir? Pensilvanya'yı mihrap yapanlar hangi ayak? FETÖ’nün seçmen ayağına bakarken asıl bu ayağa bak, burada başka ayak var.

“16 YILDA YOK ETTİKLERİNİ MANİFESTO YAPMIŞ, ŞİMDİ VAADEDİYOR”

Recep Tayyip Erdoğan dün manifestosunu açıklamış. Yüzyılın komedisi. Manifestoda adalet ve özgürlük vaad ediyor. 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor. 16 yıldır bu ülkeyi sen yönettin. Yok edenin vadine inanılmaz. Onların bu ülkeye verecekleri askeri vesayet, zulüm, zorbalık ve acıdır.”

DHA