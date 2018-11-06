CHP toplantısı ‘fidan’ın gölgesinde kaldı

CHP'nin Meclis grup toplantısı, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki 'fidan dikme töreni' ile aynı saate denk geldi. Bunun üzerine tüm haber kanalları CHP'nin grup toplantısı yerine Erdoğan'ın törenini canlı vermeyi tercih etti. CHP'nin toplantısının ilk bölümü sadece TBMM TV tarafından canlı olarak verildi. Cumhurbaşkanı konuşmasını kısa tutunca kameralar gecikmeli de olsa yeniden CHP'ye çevrildi.

Bugün Meclis’te partilerin grup toplantıları vardı. Önce İYİ Parti lideri Meral Akşener, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grubuna seslendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da her hafta olduğu gibi saat 13:00 sıralarında Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Tüm bu grup konuşmaları haber kanalları tarafından canlı olarak ekrana getirildi.

CHP GRUBU CANLI VERİLMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı CHP’nin grup toplantısı ise ekranlara gelmedi. Nedeni ise saat 14:00’da başlayan CHP’nin Meclis Grup toplantısının, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’daki ‘fidan dikme töreni’ ile aynı saate denk gelmesi gösterildi.

HDP dışında Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilerin grup toplantılarını canlı olarak yayınlayan haber kanalları, CHP’nin toplantısı yerine Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği “Fidan dökme töreni”ni ekranlarına taşıdı.

20 DAKİKA GECİKMELİ OLARAK VERİLDİ

Erdoğan’ın Ankara’daki tören konuşmasını kısa tutması üzerine ise CHP’nin grup toplantısı gecikmeli olarak ekranlara geldi.