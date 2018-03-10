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CHP tüzüğünde ilk çizik! 4. madde kabul edilmedi

CHP tüzük kurultayında, 'partiye üyelikle ilgili bölümü' düzenleyen 4.madde delegelerden çizik yedi.

Zeynep GÜRCANLI
android-time 12:57 10 Mart 2018
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CHP tüzüğünde ilk çizik! 4. madde kabul edilmedi
CHP tüzük kurultayında, 'partiye üyelikle ilgili bölümü' düzenleyen 4.madde delegelerden çizik yedi.

CHP’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda bugün tüzük taslağının oylamasına geçildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük önem verdiği değişikliklerden, 4. maddedeki bölüm delegelerden yeterli oyu alamadı.

İşte geçemeyen o madde
Madde-4
(1) Cumhuriyet Halk Partisine, partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir.
(2) Üyelik, “üye” ve “destekçi üye” olarak iki türlüdür. Parti çalışmalarına etkin olarak katılan ve aidatını düzenli ödeyen partiliye “üye” denir; partiyle sadece gönül bağı olan, destek vermek isteyen partiliye “destekçi üye” denir.
(3) Parti çalışmalarına etkin olarak katılma ve düzenli aidat ödemenin ölçütleri, takibi ve gerektiğinde uygulanacak istisnalar yönetmelikle düzenlenir.

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Son güncelleme: android-time 14:1110.03.2018
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