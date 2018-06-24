CHP’li vekilden seçimler hakkında şok iddia!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Şanlıurfa’da müşahitlerin sandıkların olduğu okullara girişinin engellendiğini,sabah erken gidip okullara giren müşahitlerin ise darp edilerek sandık başından uzaklaştırıldıklarını açkıladı.Sandık güvenliği için CHP tarafından Şanlıurfa’da görevlendirilen Emir, müşahitlere yönelik darp ve tehditler nedeniyle, başta Şanlıurfa Merkez’e bağlı Eyyübiye ve Halliye köyleri olmak üzere pek çok köyde müşahitleri geri çekmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sözcü'ye yaptığı açıklamada Urfa Valisiyle durumu bizzat görüştüğünü, Valinin önlem alacağını söylediğini kaydeden Emir, “Ancak şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Biz tutanakları tuttuk. Gerekli itirazları yapacağız” dedi