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CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı

CHP Söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı. Sözlerinde “1-2-3-4 ‘T A M A M’, daha da katlanamam” geçen şarkı Erdoğan'ın "milletimiz T A M A M derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada yeniden patlama yaptı.

android-time 15:46 9 Mayıs 2018
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CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı
CHP Söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı. Sözlerinde “1-2-3-4 ‘T A M A M’, daha da katlanamam” geçen şarkı Erdoğan'ın "milletimiz T A M A M derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada yeniden patlama yaptı.

Erdoğan'ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada  ‘T A M A M' fırtınası esti. ‘T A M A M' paylaşımları twitter’da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe’nin, sözlerinde “1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam” kelimeleri geçen Kandıramazsın Beni isimli şarkısı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.

Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak edinilen bilgiye göre CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP’nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak.

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