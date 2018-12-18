CHP’de 464 belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul ve Ankara’da kim aday olacak? CHP belediye başkan adaylarının tam listesi…

2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi vatandaşlar belediye başkan adaylarını merak ediyor. CHP'de 464 belediye başkan adayı belli oldu. İlk önce 252 belediye başkan adayını belirleyen CHP, parti meclisini topladıktan sonra 212 adayı daha belirledi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlenen belediye başkan adayları...

CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Toplamda 8'i büyükşehir 20 il başkan adayı açıklandı. Mevcut belediye başkanları ile devam eğilimi de dikkat çekti. Halen belediye başkanı olan 40 isim yerlerini korudu. CHP İstanbul Büyüykşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları henüz belli olmadı. Fakat kulislerde İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara için ise Mansur Yavaş konuşuluyor. CHP’de belirlenen tüm belediye başkan adayları haberimizde.

BUGÜN 400 ADAY DAHA BELLİ OLACAK

CHP bugün Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantı sonrası İstanbul, Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa için ise Nilüfer Belediye

Başkanı Mustafa Bozbey’in isimleri öne çıktı.

Ankara, İzmir ve Mersin ile birlikte 10 ilin belediye başkan adaylarının 24 Aralık’ta açıklanacağı öğrenildi. Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylığı konuşulurken, Sinan Aygün ve CengizTopel için de anketler yapıldığıbelirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adı öne çıktı. CHP, bugün yaklaşık 400 ilçenin başkan adayını daha kamuoyunaduyuracak. İstanbul’un CHP’li belediyelerinde kimin aday olacağının 15 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. İstanbul´da bazı ilçeler için milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel,Mahmut Tanal’ın isimleri

geçiyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

1. Ardahan: Faruk Demir 2. Aydın Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut başkan) 3. Bilecik: Semih Şahin 4. Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut başkan) 5. Çankırı: Mustafa İbişoğlu 6. Çorum: Özgür Kılıç 7. Edirne: Recep Gürkan 8. Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut başkan) 9. Hatay Büyükşehir: Lütfü Savaş (Mevcut başkan)10. Karaman: Emin Ege 11.Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu 12.Malatya: Soner Gökçe 13.Mardin Büyükşehir: Süleyman Sarı 14. Muğla Büyükşehir: Osman Gürün (Mevcut başkan) 15. Sinop: Barış Ayhan 16. Tekirdağ Büyükşehir: Kadir Albayrak (Mevcut başkan).

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CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AFYON:Çobanlar: Beytullah Tota. Bayat: Hüseyin Özaktan. Yeşilçiftlik: Mehmet Ali Sakal. Dereçine: Ömer Yıldız. Emirdağ: Barış Can. Karaadilli: Hasan Damar.

ADIYAMAN:Kömür: Murat Yapık. AĞRI: Hamur: Muzaffer Ademi.

AKSARAY: Eşmekaya: Turgay Eşmekaya. Sarıyahşi: Eren Özdaş.Sultanhanı: Ahmet Karacaer.

AMASYA:Gümüşhacıköy: Zehra Özyol (Mevcut başkan). Hamamözü: Mustafa Erge.

ANKARA:Kalecik: Hamza Alper Gümüş.

ANTALYA: Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz.

ARTVİN:Borçka: Ercan Orhan. Yusufeli: Barış Demirci. Ardanuç: Yıldırım Demir (Mevcut başkan)

AYDIN: Germencik: Fuat Öndeş. Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden.

BALIKESİR: Karesi: Levent Tellioğlu. Sındırgı: Tuncay Öztürk. Gömeç: Mehmet İrem Himam. l Gönen: İbrahim Palaz.

BATMAN: İkiköprü: Yalçın Kaya. Bekirhan: Hasan Sönmezsoy. Balpınar: Kemal Demir. Yücebağ: Uğur Atalay.

BİLECİK: Bozüyük: Mehmet Talat Bakkacıoğlu. Dodurga: Yusuf Yiğit. Osmaneli: Faik Üstün. Pazaryeri: İbrahim Torun. Yenipazar: Gönül Kaya.

BİNGÖL: Adaklı: Şahin Işın. Solhan: Ertan Turgut.



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BİTLİS: Ahlat: Mazlum Şahin.Ovakışla: Faik Kartal.

BOLU: Kıbrıscık: Emin Tekemen.

BURDUR: Çeltikçi: Ahmet Bozdağ. Karamanlı: Turgut Yasa. Yeşilova: Mümtaz Şenel.

ÇANAKKALE: Evreşe: Şefik Ay. Umurbey: Erdal Doğan. Küçükkuyu: Cengiz Balkan (Mevcut başkan). Kepez: Birol Arslan.

ÇANKIRI: Şabanözü: Zeki Göktaş.

ÇORUM:Alaca: Sedat Genç. Ortaköy: Muzaffer Tüzün.

DENİZLİ: Bekilli: Türkan Keyik. Bozkurt: Birsen Çelik (Mevcut başkan). Sarayköy: Cengiz Demirci. Buldan: Hikmet Şenözen.

EDİRNE:Havsa: Oğuz Tekin (Mevcut başkan) Esetçe: İbrahim Örs (Mevcut başkan) Beyendik: Muhammet Örnek. Küplü: Gökmen Altay. Meriç: Erol Dübek. Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Mevcut başkan). Subaşı: Ersöz Zünbül. Yenikarpuzlu: Serdar Atalay. Uzunköprü: Özlem Becan.

ELAZIĞ: Karakoçan: Mahmut Okçuoğlu. Ağın: Saniye Genç.

ERZİNCAN: Çağlayan: Çetin Çay (Mevcut başkan). Mollaköy: Kemal Şengül (Mevcut başkan). Altınbaşak: Haydar Polat (Mevcut başkan).

ERZURUM: Palandöken: Edip Cengiz.

GİRESUN: Alucra: Yunus Ekşi. Bulancak: Necmi Sıbıc. Dereli: Aytekin Karakayalı. Görele: Özkan Dural.

GÜMÜŞHANE: Kelkit: Osman Yeğin.

K.MARAŞ: Pazarcık: Haydar İkizer. Nurhak: İlhami Bozan.

HATAY: Reyhanlı: Nihat Dağ. Payas: Ali Oğuz. IĞDIR: Aralık: Zafer Bayat. Karakoyunlu: Cafer Dalga. Tuzluca: Abdullah Çinibulak.

KARABÜK: Yenice: Sabri Cebecik.

KARAMAN: Ermenek: Mustafa Bahçeli. Güneyyurt: Kerem Civil. Kazancı: Uğuz Tekin (Mevcut başkan).KARS: Selim: İlyas Barışkoç. l Sarıkamış:

Turgut Yurdakul.

KASTAMONU: Azdavay: Mehmet Emin Tuncay. Cide: Mehmet Eşref Mutlu. Taşköprü: Ahmet Kesim.

KAYSERİ: Melikgazi: Sema Karaoğlu. Saroğlan: Mehmet Bayraklı.

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KIRKLARELİ: Vize: Ercan Özalp. Çakıllı: Gökhan Karabulut. Kıyıköy: Ender Sevinç. Kaynarca: Serdar Türker (Mevcut başkan). Demirköy: Mesut Özkul. İğneada: Tahir Işık. Evrensekiz: Mustafa Nalbant (Mevcut başkan).

Büyükmandıra: Sertaç Balyemez (Mevcut başkan). Karahalil: Aykut Yakut. İnece: Şahabettin Vardar (Mevcut başkan). Kavaklı Bayram Pehlivan. Ahmetbey: Mustafa Altıntaş (Mevcut başkan). Kofçaz: Mehmet Balcı (Mevcut başkan). Babaeski: Abdullah Hacı (Mevcut başkan).

KIRŞEHİR: Boztepe: Hüseyin Takan. Akpınar: Şükrü Turgut. Kaman: Aydın Yaman.

KOCAELİ: Kartepe: Cumhur Karakadılar. Çayırova: Selahattin Kaya. Gebze: Recep Dursun.

KONYA: Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil.

MALATYA:Akçadağ: Mustafa Korkmaz. Arguvan: Mehmet Kızıldaş (Mevcut başkan). Doğanşehir: Mehmet Bayram. Doğanyol: Gündüz Cengiz. Hekimhan: Turan Karadağ. Kuluncak: Mustafa Yıldız. Yazıhan: Niyazi Akıncı.

MANİSA: Ahmetli: Mehmet Eryürek. Akhisar: Besim Dutlulu. lTurgutlu: Çetin Akın.

MARDİN: Artuklu: Veysi Kara. Dargeçit: Muhammed Günel. Derik: Orhan Çaplık. Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın. Mazıdağı: Adem Denli.Midyat: İdris Taş. Nusaybin: Şeyhmus Doğan. Ömerli: Şakir Altındağ. Savur: Şükrü Adal. Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala.

MUĞLA: Dalaman: Muhammet Şaşmaz (Mevcut başkan). Datça: Gürsel Uçar (Mevcut başkan). Kavaklıdere: Kenan Ay. Menteşe: Bahattin Gümüş(Mevcut başkan). Milas: Muhammet Tokat (Mevcut başkan). Ula: Ümit Karaaslan (Mevcut başkan).

MUŞ: Uzgörür: Miras Arslan. Korkut: Atıf Demirtaş

NEVŞEHİR: Avanos: Celal Alper İbaş. Kozaklı: Bülent Öcal. Çalış:Mustafa Ateş.

NİĞDE:Kemerhisar: Ramazan Oya. Divarlı: Ercan Çavdar.

ORDU: Çamaş: Ahmet Kesik. Perşembe: Ata Alkan. Mesudiye: Yavuz Ekşi.

OSMANİYE: Cevdetiye: Erol Körce.

RİZE:Pazar: Kazım Balta.

SAKARYA: Karasu: Kerem Erksoy. Ferizli: Rüştü Yüksek.

SAMSUN:Vezirköprü: Onur Bayburtlu. SİİRT: Kurtalan: Necat Ayaz. Gökçebağ: Abdülkerim Karataş. Şirvan: Mehmet Utağ.

ŞANLIURFA: Eyyübiye: Sinan Kılıç. Bozova: Şıhmüslim Bayar.

SİNOP:Ayancık: Hayrettin Kaya. ŞIRNAK: Uludere: Salih Tanık.

SİVAS: Akıncılar: Necati Us. Altınyayla: Nurettin Çiftçi. Divriği: Hakan Gök (Mevcut başkan). Ulaş: Murat Sulakçı. Yıldızeli: Bülent Yücel.

TEKİRDAĞ: Çerkeköy: Vahap Akay: (Mevcut Başkan). Kapaklı: İrfan Mandalı (Mevcut başkan). Malkara: Ulaş Yurdakul (Mevcut başkan). Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Mevcut başkan).

TOKAT: Ataköy: Servet Durmuş (Mevcut başkan). Reşadiye: Yusuf Duran.

TRABZON: Vakfıkebir: Emin Uludüz. Beşikdüzü: Ramis Uzun. Of: Hilmi Saral. Maçka: Musa Turan. l Hayrat: Ahmet Hasan Çebioğlu. Düzköy: Fehmi Köroğlu.

TUNCELİ: Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek (Mevcut başkan). Ovacık: Mustafa Sarıgül. Pülümür: Müslüm Tosun (Mevcut başkan)

UŞAK: Banaz: Ahmet Olgay Altındağ. Sivaslı: Hürriyet Şafak. Tatar: Yusuf Ceylan

VAN:Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl. Özalp: Oktay Sağlam. Saray: Şaban Günbaş

YALOVA:Tavşanlı: Salim Ay. Termal: Gülsen Büker. Taşköprü: Nedret Gülen (Mevcut başkan). Teşvikiye: CemilOlcay. Altınova: Yasemin Fazlaca

YOZGAT: Boğazlıyan: Ali Ayık. Çandır: Tayyar Erdoğan

ZONGULDAK: Çaycuma: Bülent Kantarcı (Mevcut başkan). Nebioğlu:Ahmet Kırnapçı.