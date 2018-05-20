Liste açıklandı! CHP vekil listesinde büyük tırpan…

CHP'nin 24 Haziran Milletvekili listesi belli oldu. Fikri Sağlar, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ali Şeker, Eren Erdem, Gülsün Bilgehan, Şenal Saruhan, Haluk Pekşen, Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz gibi partinin önemli isimleri liste dışı kaldı. AKP kurucusu Abdüllatif Şener ise Konya'dan aday gösterildi. İşte CHP'nin 2018 listesine giremeyen isimler...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibinden 3 isim listeye girdi. Deniz Baykal ise Antalya 1. sıra oldu. İnce'ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNİ KORUDU

CHP'de Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran genel seçimleri için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusu değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu kurmaylarını korurken mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimle gelen isimlerin bir kısmı liste dışı kaldı.

Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Ardından akşam geç saatlerde ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekili listelerine son şekli verilen toplantılar nedeniyle Genel Merkez binasına yöneticiler dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

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YİNE İZMİR

Kılıçdaroğlu İzmir'den aday olurken, İstanbul 1. Bölge'den Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, İbrahim Kaboğlu, Sera Kadıgil ilk on sıradan aday gösterildi.

Selin Sayek Böke İzmir'den, Öztürk Yılmaz ise Ardahan'dan aday yapıldı. Ankara 1. Bölgeden Levent Gök, Tekin Bingöl, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu ile Gamze Taşcıer aday oldu. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve ile kumpas davası mağduru Mehmet Ali Çelebi de İzmir’den aday gösterildi.

ÖNSEÇİMDEN GELENLER LİSTE DIŞI

Mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, İlhan Cihaner, Tur Yıldız Biçer, Ali Şeker, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Gülay Yedekci, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel'in liste dışı kaldığı belirtildi. Mustafa Balbay, Musa Çam, Haluk Pekşen liste dışı kaldı.

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İNCE'NİN EKİBİNDEN ÜÇ İSİM

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibinden sadece dört isim Emre Köprülü, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan aday yapıldı. İnce'ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday gösterilmedi. Eskişehir’de de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ekibinden Gaye Usluer ve Cemal Okan Yüksel liste dışı kaldı. Utku Çakırözer yeniden Eskişehir adayı oldu.

İNÖNÜ'NÜN TORUNU YOK

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan liste dışı kaldı. Liste dışı kalan diğer bir isim de Sivas katliamı davasının avukatı Şenal Saruhan oldu. Maltepe Cezaevi’nde yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu CHP'den yeniden aday.

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SAADET SIRALARI BOŞ KALDI

CHP ile ittifakta yer alan Saadet Partisi adayları için İstanbul ve Konya gibi bazı illerde adaylıklar boş bırakıldı. Saadet Partisi, isimleri bildirdikten sonra o sıralar doldurulacak. CHP 81 ildeki 600 adayını Yüksek Seçim Kurulu'na bugün (Pazartesi) verecek. Milletvekili kesin aday listeleri ise 30 Mayıs’ta ilan edilecek.