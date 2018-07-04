CHP’de hareketli saatler… Kocaoğlu da ‘değişim çağrısı’ yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce görüşmesinin ardından gündeme gelen "Onursal Başkanlık ve Olağanüstü Kurultay" talebi partiyi karıştırdı.Taraflar saflarını belli ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da olağanüstü kurultay istedi.

CHP yönetimi yarın olağanüstü toplanıyor. MYK'da İnce'nin “Kurultayı topla, genel başkanlığı bırak” teklifi ele alınacak. MYK'nın bu öneriyi reddetmesi bekleniyor. İnce'ye yakın isimler ‘Hayır' yanıtı gelirse kurultay için imza yarışına girecek.

Olağanüstü seçimli kurultayın yapılabilmesi için 651 delegenin imzası gerekiyor. İnce Erzurum gezisine çıktı ve “CHP karışmadı. Tam tersine ben genel başkana bir teklifte bulundum ve açıkladım, gizlim saklım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim” dedi.

Olağanüstü kurultay için imza kampanyası da, şimdiden başladı. CHP delegeleri, Sinan Çiftçi, Mehmet Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy, Aylin Ayyıldız, Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar olağanüstü kurultayın toplanması için ilk imzaları verdiler.

AZİZ KOCAOĞLU DA ÇAĞRI YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu da kurultay tartışmalarına katıldı. Kocaoğlu “24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır” dedi.

Kocaoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti: “24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım.”