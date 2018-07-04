CHP’de iki kurultay çağrısı daha…

İl ve ilçe örgütlerinin peş peşe yaptığı CHP'de 'kurultay' sesleri yükselmeye devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve CHP Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan'dan kurultay çağrısı geldi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) sular durulmuyor. İl ve ilçe örgütleri peş peşe kurultay çağrısı yapmaya devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar ve Bursa’dan kurultay çağrısı geldi. Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve CHP Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan örgütleri adına genel merkeze çağrıda bulundu.

“KARAMSARLIK HAVASINI YENİ BİR UMUTLA DAĞITACAĞIMIZ KESİNDİR”

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, yazılı bir açıklama yaparak, CHP’nin başarılı olabilmesi için değişime gitmesi gerektiğini söyledi. Afyonkarahisar’daki CHP örgütünün değişim ve yeni bir örgütlenme anlayışından yana olduğunu aktaran Erdoğan, “24 Haziran seçimleriyle örgütümüzün üzerine çöken umutsuzluk ve karamsarlık havasını ancak yenilenerek yeni bir umutla dağıtacağımız açıktır. Afyonkarahisar örgütü değişimden ve yeni bir örgütlenme anlayışından yanadır. Genel Başkanımızı gerçekten sevmemize ve saygı duymamıza rağmen bir şeylerin de doğru gitmediği ortadadır. Uzun zamandan beri deniyoruz, olmuyor, olmadı” dedi.

Genel merkezin seçim süreci boyunca örgütlü mücadele yapmadığını, örgütler üzerinde uygulanan baskı ve politikalarla aday belirleme sürecinde partiye emeği geçen duayen isimlerin liste dışı bırakılarak tabanda hoşnutsuzluk ve antipati yaratıldığını savunan Savaş Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bizler kaybetmedik, yeniden başlıyoruz. Seçim sonuçları bizlere gösterdi ki artık Cumhuriyet Halk Partisi’nin değişime ve yenilenmeye ihtiyacı vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer artık iktidar istiyoruz.

Bunu başarabilmemiz için yerel seçimlere yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla gitmeliyiz. Bu sebepten dolayı yaklaşan yerel seçimlerin önem ve mahiyeti açısından, ülkemizin ve milletimizin durumu bu haldeyken gerçekleri görüp susmak doğru değildir ve değerlerimize aykırıdır. Partimize ve ülkemize yeni bir umut ve yeni bir lider gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarına olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum.”

“İKTİDARA ANCAK DEĞİŞİMLE YÜRÜMEK MÜMKÜN”

CHP Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, “Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir.” dedi.

Tansal, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçiminin ardından, partilerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, “Parti üst yönetimi zaman kaybetmeden direniş ve mücadele hattını yeniden dizayn etmesi umuda ve geleceğe dair her türlü tedbiri acilen alması talep ve önerimizdir.” ifadesini kullandı.

“Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir.” diyen Tansal, şunları kaydetti: “Yeni stratejiler ve örgütlenme anlayışının öne çıktığı ortak hedeflerin bir araya getirildiği oluşacak yeni iradenin süreci zafere taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Muharrem İnce’nin bu beklentilere karşılık vereceği ve iktidara olan yürüyüşümüze katkı sağlayacağını belirtir, aydınlık güzel günlere olan inancımızla saygılarımızı sunarız.”