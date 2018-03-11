CHP’de kavgalı kurultay! Divan Başkanı’na küfür edilince…

CHP’nin dün gece sona eren ve basına kapalı yapılan tüzük kurultayına kavgalar damga vurdu.

Kurultayda divan başkanlığını PM üyesi Hakkı Süha Okay yürütüyordu.

Edinilen bilgiye göre tüzük değişikliğinin en tartışmalı maddesi olan “ön seçim” maddesine gelindiğinde, muhaliflerle genel merkez arasında ipler koptu.

Ön seçim maddesinin görüşülmesi sırasında çıkan tartışmada, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, kurultay Divan Başkanı Okay'a küfür etti. Okay da bunun üzerine kurultay salonunu terk etti. Divan Başkanıyla birlikte, muhalifler de salonu terk ettiler.

Okay'ın yerine, Divan Başkan Yardımcısı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu divan başkanlığı görevini devraldı.

Muhaliflerin terk ettikleri salonda, Çerçioğlu hızlı şekilde tüzük maddelerini değiştirdi.

ÖZKOÇ'UN DİSİPLİNE VERİLMESİ İÇİN İMZA TOPLANIYOR

Olaylı kurultayın ardından, Divan Başkanı'na küfür eden Engin Özkoç'ün disipline verilmesi için Parti Meclisi'nde olağanüstü toplantı için imza toplandığı öğrenildi. Grup Başkan Vekili'nin disipline gönderilmesi için PM kararı gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ: BEN DAHİL, HERKES ÖN SEÇİMLE GELECEK

Tüzük maddelerinin oylanmasının ardından kürsüye gelerek kapanış konuşması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere kendisi dahil tüm Parti Meclisi üyelerinin milletvekilliği seçimleri öncesinde önseçime girecekleri sözünü verdi.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN DELEGENİN YÜZDE 5 İMZASI YETERLİ OLACAK

Genel Merkez'in hazırladığı tüzük taslağında da verilen önergelerle bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, taslakta 35 olan gençlik kolları yaş sınırı, 30 oldu, gençlik kotası yüzde 20'ye yükseltildi.

Genel Başkan adaylığı için mevcut tüzükte delegelerin yüzde 10'unun imzası gerekliyken, yeni tüzükte bu oran yüzde 5'e indirildi.

Mevcut tüzükte Parti Meclisi adaylığı için herhangi bir delege desteği gerekmiyordu. Ancak yeni tüzükle, PM'ye aday olabilmek için de en az 10 delegenin imzası şartı getirildi.