CHP’de kılıçlar çekildi!

CHP'de ipler gerildi. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 26. Dönem Milletvekilliğini devretmek üzere geldiği TBMM'de yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ile merak edilen buluşmasında CHP Lideri'ne Kurultay çağrısı yaptığını ve 'Onursal Başkanlık' önerdiğini açıkladı. Açıklama siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu İnce'nin sözlerini jet açıklamayla 'nezaketsizlik' olarak değerlendirdi. CHP Sözcüsü Tezcan da 'Kurultay gündemimizde yok' açıklaması yaptı. CHP'de MYK Perşembe günü toplanacak.

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Muharrem İnce Bugün TBMM’de gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. İnce şunları söyledi;

“Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi değerlendirdik, konuştuk. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Partiye 15 milletvekili göndermekle başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini kendisiyle bir yarış ve rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletinde bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini ve bir abi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum. ‘Evet ya da hayır’ demedi. Bu teklifi yaptım ben. Kendi taktiridir.” dedi.

“ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZER”

İnce kurultay talebine olumsuz yanıt verilmesi ihtimali için ise “‘Hayır’ derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi.” yorumunda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT TEPKİ

İnce’nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin açıklamasına ilişkin “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik” dediği öğrenildi.

Diğer yandan, CHP Sözüsü Bülent Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan, “Olağanüstü kurultay gündemimizde yok” dedi.