CHP’den son dakika haberi: Saflar belli oluyor! Kocaoğlu da ‘kurultay çağrısı’ yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce görüşmesinin ardından gündeme gelen ‘’Onursal Başkanlık ve Olağanüstü Kurultay’’ talebi partiyi karıştırdı. Taraflar da saflarını belli etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olağanüstü kurultay istedi.

CHP yönetimi yarın olağanüstü toplanıyor. MYK'da İnce'nin “Kurultayı topla, genel başkanlığı bırak” teklifi ele alınacak. MYK'nın İnce'nin teklifini reddetmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları “gündemimizde kurultay yok” değerlendirmesi yaparken, İnce'ye yakın isimler ‘Hayır' yanıtı gelirse kurultay için imza yarışına girecek. Olağanüstü seçimli kurultayın yapılabilmesi için 651 delegenin imzası gerekiyor.

İNCE TEŞEKKÜR TURUNDA

İnce ise teşekkür turlarına başladı ve ilk olarak Erzurum gezisine çıktı. İnce, “CHP karışmadı. Tam tersine ben genel başkana bir teklifte bulundum ve açıkladım, gizlim saklım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin’ dedi.

İnce, Aziziye ilçesindeki düğün salonunda partililerle bir araya geldi. Bütün büyük yolculukların bir adımla başladığını söyleyen İnce, “4 Mayıs günü bir büyük yolculuğa çıktık. 50 günlük kampanyada elimizde ne kaldı geriye? Helalinden, çalmadan bir yüzde 31 var. Sloganımız, ‘Hepimizin cumhurbaşkanı.’ Şimdi 15 milyon oy var helalinden. Bunu 30 milyon yapacağız. Bunu başaracak mıyız? Allah’ın izni, milletin isteğiyle bunu başaracağız” dedi. İnce, şöyle devam etti:

“1699, Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl hep kaybetti. 1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra başladı. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’a kadar hep kaybetti. 223 yıl neden kaybetti biliyor musunuz? Osmanlı generalleri geri çekilmesini bilmiyor. Yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyor. Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Savaşı’nda yenildi, Eskişehir’de yenildi. Kütahya, Eskişehir’de yenilince orduyu Sakarya’nın doğusuna çekti. Elindeki gücünü ölçtü, ‘Benim gücüm nedir? dedi. Hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’u başlattı. 30 Ağustos 1922’de savaşı kazandı. 223 yıl hep kaybetti, geri çekilip hazırlıklarını yapıp savaşa giren birisi savaşı kazandı. Hiç bahane üretmeye gerek yok. Biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın. Hazırlık yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. ‘Sandıkta çalıyorlasa, çaldırmayacaksın.”

‘TÜRKİYE ÇANKAYA'DAN İBARET DEĞİL’

CHP’yi herkesin partisi yapacaklarının altını çizen Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi ne yapacağız? 81 milyonun partisi olacağız. Hedefimiz bu. ‘Küçük olsun benim olsun’ değil, mutlu azınlığın partisi değil. Türkiye, Çankaya’dan, Bakırköy’den Karşıyaka’dan ibaret değil. Erzurum var, Konya var. Neden olmasın? Erzurum Büyükşehir’i almaya gözünü dikemezsen, İzmir’de sıkışıp kalırsın. Bizim hedefimiz bu olamaz. Hedef Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını almak olmalı. Onun için hepimizin cumhurbaşkanı, hepimizin partisi. Bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz. Bunu gençlerle yapacağız. Atatürk’ün bir sözü vardır; ‘Bütün ümidim gençliktedir.’ Benim de bütün ümidim, hayalim gençlikte. O meydanlarda ne söylerse söylesin, kıraathane kuantumu yenmiş olabilir. Ama kuantum kıraathaneye yenilmez. Her zaman unutmayın, kuantum mutlaka kazanacaktır. Kuantum kazanmazsa ülke gelişmez, fakir kalırız, işsiz kalırız.”

‘UZUN VADEDE KEK KAYBEDER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenen İnce, “Ben ‘Nano teknoloji’ dedim. O ‘Bedava kek’ dedi. Kısa vadede kek kazanmış gibi görülebilir. Uzun vadede kekin kazanması mümkün değil. Kekin şekerini bile bulamayacağız yakında. Şeker fabrikaları gitti. ‘Gelecek’ demeye, ‘Kuantum’ demeye, ‘Nano teknoloji’ demeye devam edeceğiz. 4 Mayıs’ta başlayan büyük yolculuk emin olun amacına ulaşacaktır. Allah’tan tek dileğim sağlıktır. Onun haricinde hiçbir engel karşımızda duramaz, barajları yıkar aşarız” diye konuştu.

İnce, “Erzurum, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır. Erzurum’da 9,9’da kalmışız. Gelseydim barajı aşacakmışız. Büyük sevdalar, büyük yolculuklar, büyük umutlar gençlerle olur. 35 yaş üstünde üye olursa, onu, başlatacağımız ‘1 milyon 250 bin üye’ kampanyasına saymam. 18-35 yaş arası olacak. 16 -17 yaşında pek çok evladım, öğrencim hararetle bizi takip ediyor onu da biliyorum'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlerle kurdu, gençlerle rayına oturtacağız. Ülkenin kurumlarını çökerttiler, pes ettirdiler, diz çöktürdüler, yok ettirdiler. Ülkeyi tekrar rayına oturtacağız, umutlarımızı yeşerteceğiz, tazeleyeceğiz moral bozmak asla yok, bahane üretmek yok, mazeret yok. Başarmanın yolu hatalarını gözden geçirmekten geçer. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Devletin valileri, kaymakamları, örtülü ödeneği, helikopteri, uçağı bütün imkanlarıyla kampanya yapan birisi, bir de milletin yaptığı bağışlarla kampanya yapan birisi tabi ki şartlar eşit değil. Ama buna da sığınmayacağız. Yarışa girdiysek sonucunu kabul edeceğiz. Benim demokrasi anlayışım bu. Yenilmişiz, aradım kutladım ‘Hayırlı olsun’ dedim, ‘Başarılar diliyorum’ dedim. Demokrasi böyle bir şey ama emin olun önümüzdeki seçimde Erdoğan da beni arayacak merak etmeyin. Bak sen kazandın kutladım, ben kazandığımda aynısını isterim. Bunu yapacağız, bunu yapabiliriz, bu enerjimiz gücümüz var. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte resmen gölge bakanlar kurulu kuracağız. Kazanmış gibi çalışacağız. Dış politika, ekonomi, tarım uzmanları sürekli Türkiye sorunları üzerine çözüm üreteceğiz. Kafa yoracağız, takip edeceğiz. Nefesim ensesinde olacak merak etmeyin. Takip edeceğiz.”

İLK İMZA ECEVİT'TEN

Olağanüstü kurultay için imza kampanyası da, şimdiden başladı. İlk imzaları Parti Meclisi üyesi Bülent Ecevit Tatludil ile delegeler Veysi Uyanık, Sinan Çiftçi, Mehmet Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy, Aylin Ayyıldız, Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar verdi. Bu isimler, olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

Toplanan imzaların 15 gün içinde noter tasdikli olarak genel merkeze bildirilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra 45 gün içinde kurultay toplanabiliyor. Kurultayın seçimli olabilmesi ve gündemi belirleyebilmek için de delegelerin salt çoğunluğunun yani 651'inin onayı gerekiyor.

KOCAOĞLU DA DEĞİŞİM DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’de yükselen kurultay tartışmalarına katıldı. Kocaoğlu “24 Haziran seçimleri, CHP'de acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Bu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır ” dedi.

Genel merkez kaynakları Kocaoğlu'nun tekrar aday gösterilmeyeceğini bildiği için bu yönde bir açıklama yaptığını belirttiler. Kocaoğlu'nun yanı sıra bazı belediye başkanlarının da İnce'ye destek açıklamasında bulunacağı belirtiliyor.

KARŞI ATAK

Genel merkez yönetimi de delegeleri imza vermemeleri yönünde karşı atağa geçti.. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

“İnce'nin başarısının altında çok ciddi bir alt yapı var. Başarı da hepimizin başarısızlık da. 1950'den beri tek başımıza iktidar olamıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun şu an tek düşüncesi yerel seçimlere hazırlanmak ve başarılı olmak. Bu tartışmalarla süreci geçirirsek yerel seçimleri de kaçırabiliriz. CHP örgüt partisidir. Kararı delegeler verecek ama sağ duyulu hareket etmek zorundayız. Delegelerin iradesine kimse ipotek koyamaz. CHP iç mücadele ile tartışılmamalı. Hepimizin hedefi zaten İnce'nin seçilebilmesi için CHP'den fazla oy almasıydı”

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