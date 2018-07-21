CHP’de kurultay tartışmaları giderek büyüyor

CHP'nin Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kurultay sürecindeki partisine sitem etti. Özcan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Korku dağları sarmış" dedi ve zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Twitter’dan yaptığı açıklamda kurultay sürecinde imza veren delegelerin parti merkezi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Özcan, sosyal medyadan “Korku dağları sarmış” sözleriyle başlayan bir mesaj paylaştı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Basında yer alan ‘delegelerin aranması’ haberlerinden sonra gelen açıklamanın sonunda “İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz” denildi.

İLGİLİ HABER CHP Genel Merkezi'nde kurultay anketi iddiası

İŞTE ÖZCAN’IN O MESAJI

“Korku dağları sarmış…hak hukuk adalet diyeceksin…Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin..işte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz.”