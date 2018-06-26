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CHP’de sıcak saatler… Eski liderler tura çıkıyor

CHP ve SHP'nin üç eski genel başkanı; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen, Çarşamba günü Ankara'da birlikte, bir dizi üst düzey ziyarette bulunacaklar.

Zeynep GÜRCANLI
android-time 11:41 26 Haziran 2018
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CHP’de sıcak saatler… Eski liderler tura çıkıyor
CHP ve SHP'nin üç eski genel başkanı; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen, Çarşamba günü Ankara'da birlikte, bir dizi üst düzey ziyarette bulunacaklar.

Üç eski genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ziyaret edeceklerinin kulislere yayılmasının üzerine, “bir mesaj mı verecekler?” sorusu ortaya çıkmıştı.

FOTO:depophotos - Hikmet Çetin, Sözcü'nün sorularını yanıtladı.

FOTO:depophotos – Hikmet Çetin, Sözcü’nün sorularını yanıtladı.

Hikmet Çetin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada Karayalçın ve Öymen ile beraber, sadece Kılıçdaroğlu ve İnce’yi değil, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da ziyaret edeceklerini, nitekim ortak ziyaret fikrinin de öncelikle “Baykal’ı ziyaret” olarak ortaya çıktığını anlattı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Baykal ziyareti için ailesiyle görüşerek Çarşamba günü için saat belirlediklerini anlatan Çetin, Altan Öymen’in İstanbul’dan gelecek olması nedeniyle, Kılıçdaroğlu ve İnce’yi de ziyaret etme fikrinin doğduğunu, ziyaretin bu mahiyette görülmesi gerektiğini söyledi.

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