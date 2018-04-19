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CHP’de son dakika gelişmesi! Sürpriz toplantı: Kılıçdaroğlu kurmaylarını topladı

24 Haziran'da erken seçim yapılması kararının ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim stratejisini değerlendirmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

android-time 18:57 19 Nisan 2018
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CHP’de son dakika gelişmesi! Sürpriz toplantı: Kılıçdaroğlu kurmaylarını topladı
24 Haziran'da erken seçim yapılması kararının ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim stratejisini değerlendirmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

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