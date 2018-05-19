CHP’de son viraj

CHP’de 24 Haziran genel seçimleri için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusunun değerlendirmesinde son aşamaya gelindi. Mülakatlar ile, il ve ilçe örgütlerinden alınan görüşlerin ardından yapılan eleme sonrası, merkez yoklaması yöntemiyle belirlenen adayların hangi ilden ve kaçıncı sıradan aday gösterileceği karara bağlanacak. yarın saat 19.00'da toplanacak olan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listeleri son şeklini alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listelerini önce Merkez Yürütme Kurulu’nda sonra Parti Meclisi’nde (PM) masaya yatıracak. PM toplantısının saat 19.00'da başlaması beklenirken, sabaha kadar devam edeceği tahmin ediliyor. İNCE'YE 15 KONTENJAN PM toplantısında kendisini listelerde göremeyen Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin tepki gösterebileceği belirtilirken, 60'a yakın milletvekilinin listelerde yer almayacağı öğrenildi. Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de 15 kişiden oluşan day önerisinde bulunduğu belirtiliyor. Liste savaşlarının sonucu sabaha karşı netleşecek. 600 kişiden oluşan CHP milletvekili adaylarının isimleri pazartesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilecek. Özellikle önseçimden çıkıp seçilen ve sonraki süreçte parti politikalarını eleştiren isimlerin tekrar listelerde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun tek kriterinin ise liyakat olacağı belirtiliyor. AÇIKLAMA 24 MAYIS'DA CHP, hem seçim bildirgesini hem de milletvekili adaylarını 24 Mayıs'ta ATO Congresium'da yapılacak törenle açıklayacak. Kılıçdaroğlu'nun da 25 Mayıs itibariyle Çanakkale'den mitinglerine başlayacağı öğrenildi. CHP'nin 24 Mayıs'ta açıklayacağı seçim bildirgesinde ise, Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin manifestosuyla da örtüşen ve eşgüdümlü vaadler olacağı kaydedildi.