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CHP’de yeni adaylar yeni yıla kaldı

Toplam 531 belediye  başkan adayının belirlendiği CHP'de, İzmir ve Mersin'in de aralarında bulunduğu  birçok belediye başkan adayının 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek PM toplantısında  açıklanması bekleniyor.

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CHP’de yeni adaylar yeni yıla kaldı
Toplam 531 belediye  başkan adayının belirlendiği CHP'de, İzmir ve Mersin'in de aralarında bulunduğu  birçok belediye başkan adayının 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek PM toplantısında  açıklanması bekleniyor.

CHP’de, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için toplam  531 belediye başkan adayının belirlenmesinin ardından, İzmir ve Mersin’in de  aralarında bulunduğu  birçok belediye başkan adayının  4 Ocak Cuma günü  gerçekleştirilecek  Parti Meclisi (PM) toplantısında açıklanması bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, CHP’nin yerel seçimlere dönük  aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Parti, 12’si büyükşehir 24’ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıkladı.

CHP’de yeni adayların belirleneceği PM toplantısı ise yeni yıla bırakıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 4 Ocak Cuma günü  gerçekleştirilecek PM ile partinin adaylarının önemli kısmının tamamlanması  bekleniyor.

İzmir ve Mersin belirlenecek

Bugüne kadar 12 büyükşehir belediye başkanı adayını açıklayan CHP, İYİ  Parti ile yapılan ittifak kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Ahmet Akın’ı geri çekeceğini belirtmişti.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği sonrasında 18 Aralık Salı günü  gerçekleştirilen PM’de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya  ve Adana’nın büyükşehir belediye başkan adayları belirlenmişti.

Partide merak konusu olan Mersin ve İzmir büyükşehir belediye başkan  adayları ise bir sonraki PM’ye bırakılmıştı.

Buna göre CHP’nin, 4 Ocak’ta gerçekleştirilecek PM’de İzmir ve Mersin  için büyükşehir belediye başkan adaylarını da kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Saadet Partisi ile görüşmeler sürüyor

İYİ Parti ile büyükşehir ve il düzeyinde görüşmeler yapan CHP’nin, bu  iş birliğini büyük ilçelerde de sürdürmesi bekleniyor. Yine Oğuz Kaan Salıcı ve  Koray Aydın arasında süren temaslarda özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak  üzere, nüfusu fazla olan ilçelerde güçlü partinin adayının desteklenmesi yönünde  karar alınması öngörülüyor.

Öte yandan, CHP ile Saadet Partisi arasındaki dirsek teması adaylar  bağlamında sürüyor.

AA

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