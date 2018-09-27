CHP’de ‘yerel seçim’ tarifesi belli oldu

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasını beklemeden kendi takvimini ve 'tarifesi'ni açıkladı. Buna göre; aday adaylarının, büyükşehir belediye başkan adaylığı için 10 bin lira, büyük ilçelerin başkan adaylığı için 7 bin 500 lira ödemeleri gerekiyor.

CHP il ve ilçe örgütlerine gönderdiği genelgede, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı başvurularının 1 Ekim 2018-19 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

Aday olmak için istifa etmesi gereken il ve ilçe başkanlarının da 1-12 Ekim 2018 tarihleri arasında görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Milletvekillerinin istifa zorunluluğunun bulunmadığı belirtilen genelgede büyükşehir belediye başkan adaylığı için 10 bin lira, 100 bin nüfuslu il ve ilçe başkan adaylığı için 7 bin 500 lira, 50 bin ve üzeri olan yerlerde 5 bin lira, 15 bin nüfusun üzerinde olan yerlerde 3 bin lira, 15 bin nüfus altındaki yerlerde bin 500 lira yatırılması istendi.