CHP’den 10 milyonluk şirketi ‘kim denetleyecek’ sorusu

Geçtiğimiz hafta Meclis’te çıkarılan torba teklif içinde yer alan USHAŞ isimli şirketin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulması soru önergesi yapıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, büyüklüğü milyar dolarları bulan sağlık turizmini kontrol etmesi planlanan şirketin hesaplarının denetiminin hangi kurum veya kuruluş tarafından yapılacağını sordu.

Meclis'te kabul edilen “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nda Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile anonim şirket olarak USHAŞ kurulurken 10 Milyon TL başlangıç sermayeli şirketin kuruluş sermayesinin tamamının Maliye Bakanlığı ve Hazine tarafından karşılanmasının öngörüldü.

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ 4 MİLYAR DOLAR

Ana faaliyet alanı olarak uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunmak kamu ve özel sektör adına sözleşmeler yapma gibi faaliyetleri olacak şirketin bunların yanı sıra Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulunma gibi yetkiler verildi. Şirketin yılda halen 4 milyar dolar pazar büyüklüğü olan sağlık turizmini kontrol altına alması bekleniyor.

‘KAMU KAYNAKLARI KEYFİ KULLANILIYOR'

CHP'li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yurtdışında sağlık tesisi açma, işletme ve ortaklık kurma yetkisine sahip şirketin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri kanunlarından muaf tutulduğunu anımsatan Emir, “USHAŞ'ın 16 yılda 186 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulmuş olması AKP iktidarının kamu kaynaklarını denetimden uzak keyfi bir şekilde harcama niyetinin son göstergesidir” dedi.

KİM DENETLEYECEK?

Emir, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

-USHAŞ neden ve hangi gerekçelerle Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmıştır?

-Kamu İhale Kanununa tabi olmanın, USHAŞ üzerinde nasıl bir olumsuz etkisi olacağını öngörüyorsunuz?

-USHAŞ'ın hesaplarının denetimi yapılabilecek midir? Yapılacaksa bu denetim hangi kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir?

-Yurt dışında USHAŞ tarafından işletme açılacak mıdır? Açılacaksa hangi ihtiyaca binaen, hangi ülkelerde açılacaktır?

-Yurtdışında açılacak işletmelerde istihdam edilecek personelin seçimine dair usul ve esaslar belirlenmiş midir? Belirlenmişse kriterleri nelerdir?