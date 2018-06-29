CHP’den 81 ilde Soylu’nun cenaze talimatına protesto

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "cenaze talimatı", 81 ildeki CHP İl başkanlıkları tarafından eş zamanlı olarak protesto edildi. İstanbul'daki protestoda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Soylu sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “cenaze talimatı”, 81 ildeki CHP İl başkanlıkları tarafından eş zamanlı olarak protesto edildi. İstanbul’daki protesto Şişhane Meydanı’nda saat 11.00’da gerçekleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır” dedi.

“KENDİSİNE 5 KURUŞLUK DAVA AÇACAĞIM”

“Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur” diyen Canan Kaftancıoğlu, “Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır” diye konuştu. Kaftancıoğlu, “Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım” ifadelerini kullandı.

“TAM KADRO ŞEHİTLERİMİZİN HUZURUNDA OLACAĞIZ”

Ankara’da düzenlenen protestoya CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, parti meclis üyesi Semra Dinçer ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Güvener, Bakan Soylu'nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısı bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız ve örgütümüz tam kadro halinde şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır. Biz Çanakkale'de gözünü kırpmadan düşmana göğsünü siper eden bir geleneğin temsilcileriyiz. Biz Dumlupınar'da Sakarya'da Büyük Taaruz'da cennet vatan için kanlarını döken şehitlerin Kuvay-i Milliye'nin partisiyiz. Biz Cumhuriyet Halk partisinin yöneticileri olarak bu vatan bizim bu şehitler bizimdir. Bu şehitlerin cenazelerinde olacağız. Buna engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.”

“ERDOĞAN BU AÇIKLAMANIN NERESİNDEDİR?”

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına CHP İzmir milletvekillerinden Atila Sertel ile Kani Beko’nun yanı sıra bazı ilçe başkanları ve partililer katıldı. Genel merkez tarafından il başkanlıklarına gönderilen basın açıklamasını CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci okudu. Soylu’nun valilere, ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın’ talimatı verdiği sözlerinin toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu savunan Değirmenci, bu tutumun açıkça ateşle oynamak anlamına geldiğini söyledi. Değirmenci, “Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bunun derin mahfillerde hazırlanmış bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir” dedi.

81 İLDE ORTAK BİLDİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan ortak bildiride ise şu ifadeler yer verildi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Valilere, CHP İl Başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimat verdim” sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır.

Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir.

Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.