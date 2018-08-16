CHP’den ’82. il Elbistan olsun’ teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi konumunda olan Elbistan’ın il statüsüne kavuşması için harekete geçti.

‘82. il Elbistan olsun' talebinde bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik olan Dulkadiroğu Beyliği'ne başkentlik yapan Elbistan'ın il statüsüne kavuşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Aynı zamanda TBMM'de İçişleri Komisyonu Üyesi olan Öztunç, sunduğu kanun teklifinde Kahramanmaraş il merkezine uzaklığı, nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları dikkate alınarak Elbistan ilçesinin il yapılması, bununla beraber Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinin de Elbistan iline yapılacak referandum sonucuna göre bağlanmasının kamu hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırması ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunacağının altını çizdi.

ÖZTUNÇ'UN KANUN TEKLİFİ ŞU ŞEKİLDE:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

“Elbistan” adıyla bir il kurulması hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 15.08.2018

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili