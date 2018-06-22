CHP’den AA’ya suç duyurusu: İktidar borazanlığı

CHP iktidara yakın televizyon kanalında Anadolu Ajansı’nın (AA) seçim sonuçlarının gösterilmesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

TV Net'teki programda yanlışlıkla ekrana AA'nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler yansımış, bunda sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ve AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı görülmüştü. Benzer bir paylaşım da Milliyet.com.tr’nin mobil uygulamasından yapılmış site yayından dolayı özür mesajı yayınlamıştı. AA daha sonra bunun ‘test amaçlı' olduğunu açıklamıştı.

‘Anayasayı bile isteye ihlal'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: “Milletin ve devletin değil, iktidarın haber ajansı konumuna gelmiş bir kurumun, daha önceki yaptıkları ortadayken, aktardıklarına nasıl güveneceğiz? Bu ülkede yaşayan her partiye oy vermiş yurttaşların vergileriyle bir kişinin emrinde hareket edemezsiniz. Bu anayasal bir suçtur. Asıl kuruluş amacı, halkı, doğru, gerçek bir şekilde bilgilendirmek olan ajansın, tüm kuruluş ilkelerini ihlal ederek, tüm ahlaki ve mesleki ilkelerini yok etmek adına iktidarın borazanlığını yapması kabul edilemez. AA anayasayı bile isteye ihlal etmektedir. Şüpheli kurum yöneticileri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi kapsamında görevlerini kötüye kullanmışlardır.”

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