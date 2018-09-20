CHP’den Berberoğlu’nun tahliyesiyle ilgili açıklama!

Yargıtay'ın CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği karar hakkında partisinden üst üste açıklamalar geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı" ifadelerini kullandı. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise Yargıtay'ın 'yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma' kararı yerine cezayı onadığına dikkat çekti.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi’nin MİT TIR’ları davasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na, ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’ suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu’nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK DEĞERLENDİRME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun tahliye kararıyla ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum” dedi.

“DAVANIN DURDURULMASI GEREKİYORDU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu için verilen tahliye kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Muharrem Erkek, “Bu haksız cezanın onanması büyük bir adaletsizlik ve yargının ne kadar ağır baskı altında olduğunu ve yargının ne kadar siyasallaştığını da gösteriyor. İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Enis Berberoğlu mazbatasını alır almaz yeniden milletvekili seçildiği anda infazın hatta davanın da durdurulması gerekiyordu. Çünkü dokunulmazlığı olan bir milletvekili hakkında bir dava bir dosya yürütülemez, bir karar verilemez, yargılama yapılamaz ve tutuklama da olamaz. Ama davayı sonuçlandırmış. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi anladığımız kadarıyla onama kararı vermiş. Davayı durdurmamış, dosyayı durdurmamış sadece infazı durdurmuş. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı. Ama başka bir sürü hukuki sakınca arz eden bir kararla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

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“HUKUKEN ANAYASA’YA AYKIRI BİR KARAR”

Anayasa’ya aykırı bir karar ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Muharrem Erkek, “Kesinleşmiş bir ceza nedeni ile bu ceza Meclis’e gönderildiğinde, milletvekilliğini düşürme gibi bir işlem karşı karşıya kalınabilir. O yüzden son derece, hukuken Anayasa’ya aykırı bir kararla karşı karşıyayız. Çünkü yeniden seçilen bir milletvekili hakkında derhal ne dava olursa olsun o davanın durması gerekir. Yeniden dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece bir dosya ile karar veremezsiniz. Ama karar verilmiş anladığımız kadarıyla. Onama kararı son derece yanlış. Dosya ve dava ile ilgili de durdurma kararı verilmeliydi. Kararı gördüğümüz zaman ayrıntılı değerlendirme yapacağız” dedi.

BİR AÇIKLAMA DA TEZCAN’DAN

CHP’nin Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise Yargıtay’ın ‘yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma’ kararı yerine cezayı onadığına dikkat çekti. ‘Yargıtay’da kesinleşen hüküm’ gerekçesiyle Berberoğlu’nun dokunulmazlığının TBMM Genel Kurulu’nda kaldırılabileceğini belirten Tezcan, böylece yeniden cezaevi yolunun açık bırakıldığını söyledi.

“YAPMASI GEREKEN ŞEY YARGILAMAYI DURDURMAKTI”

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Berberoğlu hakkındaki kararını ‘hukuka aykırı’ olarak nitelendiren Tezcan, “Yapması gereken şey, ‘Yeniden milletvekili seçilince tekrar dokunulmazlık kazandı’ deyip yargılamayı durdurmaktı. Anayasa'nın 83. maddesi bunu emrediyordu” dedi.

Yargıtay’ın yargılamaya devam edip onama kararı vererek Anayasa'yı ‘açıkça çiğnediği’ değerlendirmesinde bulunan Tezcan, “Dokunulmazlığı olan bir vekili anayasa kaykırı olarak yargılayıp mahkûm etti. İnfazın durdurulması, milletvekilliği dönemi sonuna kadar tekrar cezaevine girmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu hukuksuz kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Berberoğlu hakkındaki kesinleşen mahkumiyet kararını okuyup milletvekilliğini düşürebilirler” diye konuştu. AJANSLAR