CHP’den dikkat çeken tren kazası açıklaması!

9 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara'daki tren kazasıyla ilgili CHP'den bir grup yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. CHP'li Gökan Zeybek, 2019 bütçesindeki en fazla kesintinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapıldığını belirterek, TCDD ve YHT yatırımları ile birlikte sinyalizasyon ve teknoloji yatırımlarının ötelendiğini vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki tren faciasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Olay yerinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu üyeleri olarak inceleme yaptıklarını ifade eden Zeybek, “Yüksek Hızlı Tren 'in ve keşif görevi yapan lokomotifin aslında farklı demiryolu hatlarını kullandıklarını ancak çarpışmanın gerçekleştiği Marşandiz istasyonunun bulunduğu bölgeye yakın bir alanda hat değiştirme işareti aldıklarını, bu sebeble Yüksek Hızlı Tren ve kılavuz lokomotifin aynı hat üzerine geldiklerini ve kafa kafa çarpıştıklarını ve çarpışmanın sonucunda da hızlı trenin 2 vagonunun raydan çıkarak istasyonda bulunan yaya üst geçidini de parçalayarak altına aldığını görmüş durumdayız. TCDD ‘ye bu ve buna benzer konularla alakalı uzun zamandır CHP olarak sözünü ettiğimiz ve uyarılarda bulunduğumuz konu böylelikle tekrar gündeme geliyor. Teknolojiye uygun olmayan, nitelikli ve yetenekli eğitilmiş insan gücünden yoksun ve gelişigüzel yapılan çalışmalar sonucunda hem sinyalizasyon hem de insan hatasından kaynaklanan bu kaza meydana gelmiştir” dedi.

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“SİNYALİZASYON VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ÖTELENDİ”

TCDD ve YHT yatırımları ile birlikte sinyalizasyon ve teknoloji yatırımlarının ötelendiğini vurgulayan Zeybek, “Hatırlanacağı üzere; Çorlu tren kazasına yağmur sonucunda tünel ve menfezlerde meydana gelen boşlukları tespit etmesi ve denetlemesi gereken kılavuz lokomotif'in iptal edilmesinden dolayı, çalışmadığı için denetim görevini yapamaması neden olmuştu. Şu anda TBMM'de görüşmekte olduğumuz 2019 bütçesini Ekonomi Bakanı bir tasarruf bütçesi olarak açıklamıştı. Bu tasarruf bütçesinin içindeki en büyük tasarruf kalemi Ulaştırma ve altyapı bakanlığının bütçesinde yapıldı. En fazla kesinti Ulaştırma ve altyapı bakanlığının bütçesindedir. Bunun temel sonucu olarak da başlamış olan TCDD ve YHT yatırımları ile birlikte sinyalizasyon ve teknoloji yatırımlarının ötelendiğini biliyoruz. O nedenle CHP Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu komisyonu olarak yetkilileri görevlerini yapmaya, sorumluluları da istifaya davet ediyoruz” dedi.