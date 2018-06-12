CHP’den ‘elimiz de belimiz de boş olmayacak’a protesto

CHP’liler Tuzla’da bir okulda öğretmenlik yapan, ancak sosyal medya hesabından “15 Temmuz’da elimiz de, belimiz de boştu. Bu sefer elimiz de, belimiz de boş olmayacak” yazan öğretmeni protesto için, görev yaptığı okulun önünde toplandı.

Ancak CHP'lilerin İstanbul Tuzla'daki Evliya Çelebi Ortaokulu önünde, önceden duyurulmuş protestosuna, ne Anadolu Ajansı, ne de TRT gelmeyip, polisler içinde milletvekilleri de olan protestocuları videoya çekince, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tepki gösterdi. Tekin, “vergisini ödediğimiz TRT gelip de bizim eylemimizi çekmiyor, güvenlik güçleri çekiyor. Biz TRT'yi beklerken karşımıza polis kamerası çıktı. Merak ediyorum, güvenlik güçlerimiz AKP'li vekillerin tüm çalışma ve eylemlerini de böyle çekiyorlar mı?” dedi.

Tekin'in dışında, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş ile, CHP Milletvekili adayları ile CHP Tuzla ilçe teşkilatının katıldığı protesto çerçevesinde, sosyal medyada sözkonusu mesajı paylaşan Evliya Çelebi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aydın Şen'in istifası da istendi.

Muharrem İnce aleyhine konuşulan toplantılara katılıp alkış tutan general, yine İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi ve nefret mesajları paylaşan TİKA Başkanı'nı da eleştiren Gürsel Tekin, bürokratların ve yargı mensuplarının bu tip tutumlar içine girmesini ise “terfi beklentisiyle” açıkladı. Tekin, “Bu hokkabazların böyle davranması normal. Bu yöntemler mevcut iktidar tarafından ödüllendirildiği için bir çeşit terfi mekanizması olarak kullanılıyor. Terfi etmek isteyen bürokrat, bu yöntemlere başvuruyor. Tüm bu bürokratlara ve yargı mensuplarına sesleniyorum: Kardeşim istifa edin, gönlünüze göre bir partiye girip siyaset yapın. Ama oturduğunuz devlet koltuklarında siyaset yapmaya kalkmayın” diye konuştu.

GÜRSEL TEKİN, YSK BAŞKANI'NA DA SESLENDİ: “SAYIN GÜVEN, BİZ SANA NASIL GÜVENECEĞİZ ?”

CHP milletvekili Tekin, okul müdür yardımcısı olan Aydın Şen'in aynı zamanda seçimlerde de YSK tarafından görevlendirildiğine dikkat çeken Tekin, bu konuda YSK Başkanı Sadi Güven'e de seslenerek, “YSK Başkanı'nın soyadı da Güven. Sayın Güven, biz sana nasıl güveneceğiz ? Ya soyadını değiştir, ya da soyadının gereğini yap” dedi.

FETÖ'CÜ İLE TELEFON KAYDI ÇIKAN YARGITAY BAŞKANI'NA DA YÜKLENDİ

Tekin konuşması sırasında FETÖ'nün en üst düzey isimlerinden olan, Bank Asya'nın gerçek sahibi olduğu söylenen firari Ali Çelik ile 99 kez telefonla konuştuğu ortaya çıkan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e de yüklendi. Tekin şöyle konuştu;

“Şu Cumhurbaşkanı ile beraber çay toplayan adamı hatırlıyor musunuz? İşte bu çay toplayan adan, FETÖ'nün en üst düzeyinde yer alan, firari kişisi ile 99 kez görüşmüş. Bir polis memuru, sekiz yıl önce, çocuğunu sadece bir yıl bir okulda okuttuğu için görevden el çektirildi. Şimdi FETÖ'nün üst düzeyi ile 99 kez kez görüşen çay toplayan yargıç neden hala yerinde oturuyor?”