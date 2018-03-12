CHP’den Erdoğan’a erken seçim yanıtı: ‘Panik bu, AKP-MHP İttifakı yüzde 45’i geçemiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim ile ilgili sözlerine ilişkin, “Öne çekerse Cumhurbaşkanı değişecek biliyor. Rakamlar onu gösteriyor. O da biliyor seçimi kazanamayacağını. O, 50 artı 1 olmuyor. Topluyorlar, topluyorlar büyümüyor, küçülüyorlar. MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AKP ve MHP birlikteliği 50 artı 1’i değil şu anda 45’i bile geçemiyor” dedi. Öte yandan Özgür Özel, kamuoyunda “sivile ceza muafiyeti” olarak adlandırılan yasanın, sadece söz konusu maddesini şekil ve esas yönünden Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİDECEĞİZ”

Özel, şöyle dedi: “Bugün Anayasa Mahkemesi ile ilgili imzalarımızı tamamladık. Bugün yetişirse bugün yoksa yarın. Kamuoyunda sivile ceza muafiyeti getiren yani sivillere yargı zırhı getiren, hem de 15 Temmuz, 16 Temmuz'la sınırlandırılması söylendiği halde yapılmayıp, Meclis'te de yapılmayıp ileriye doğru ucu açık bırakılan ve ‘ben darbe bastırıyordum' diye can alan sivillere muafiyet getiren yasanın sadece o maddesini şimdilik şekil ve esas yönünden Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz.

Bu konudaki argümanımız şudur; işlenmiş bir suça af getiriyorsanız 3 bölü 5 nitelikli çoğunluk aranması gerekir. Oysa maddenin oylaması işari olarak yapılmıştır. Kanunun oylamasında 3 bölü 5 nitelikli çoğunluk aranmamıştır.

Bir af düzenlemesinin kanun hükmünde kararnameyle düzenlendiği için eylemli içtüzük ihlali yarattığını yani komisyonlarda bekleme, komisyonda tartışma, Meclis'e sevk usulleri ve görüşülmesiyle ilgili usullerin terk edildiğini bu yüzden de böyle bir düzenlemenin ancak ve ancak kanun yönüyle ve şekil şartları tamamlanarak olabileceği söylenmiştir. Eylemli içtüzük ihlali iddiasıyla, 3 bölü 5 nitelikli çoğunluğun aranmadığı tespitiyle şekil yönünden Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyoruz.”

ARDA TURAN’IN DÜĞÜNÜ

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arda Turan'ın nikahına gitmesine değinerek, şöyle dedi: “Arda Turan'ın nikahına gitti Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı sıfatıyla. Ve giderken sivil plakalı araçlar kullandılar.

Arda Turan'ın düğününe Cumhurbaşkanı gitmelidir. Hatta düğünde bir hediye takılacaksa o da Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden de alınmalıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini etmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Sivil plakaya gerek yok, forsuyla gitmeli. Milli futbolcuyu cumhurbaşkanlığı forsuyla da şereflendirmelidir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı Cumhurbaşkanlığı forslu arabanın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir siyasi partinin il kongresine gitmesindedir. Sıkıntı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’ne gitmesindedir.

Arda Turan'ın düğünü milli futbolcunun düğünü tam da Cumhurbaşkanının resmi aracıyla gidecek düğündür ama AKP il kongreleri sivil plakayla gidilecek yerlerdir. Mümkünse, doğrusu hiç gitmemesidir, bunu savunuyoruz.”

“BUGÜN YAPILAN İŞ, BELLİ İKİ PARTİ İÇİN YAPILMAKTADIR”

Seçim ittifakı teklifinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Özel, şöyle dedi:

“Bugün yapılan iş, belli iki parti için yapılmaktadır. İttifak yapan partilere avantaj sağlarken yapmayan partilere dezavantaj sağlamaktadır. Siyasi partilerin baraj sorunu çözülmediği için ittifak yapan bir parti yüzde 1 ile Meclis'e girebilirken ittifak yapmayan bir parti yüzde 9.99 oy alsa Meclis dışı kalmaktadır.

CHP GENEL KURUL'DA NE YAPACAK

Biz değişiklik taleplerini Genel Kurul'da, teknik düzeyde ısrarla ve İçtüzük'ün bize verdiği bütün imkanları kullanarak dile getirme sorumluluğunu yerine getireceğiz.

MHP ‘aynı şekilde geçecektir' diyerek Meclis Genel Kurul çalışmasını hiçleştirmiştir.

“BIRAKIN NEZAKETİ NE VİCDANLA NE AHLAKLA BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Adalet ve Kalkınma Partisi de randevuyu vermiş ama ardından Cumhurbaşkanı ‘geldikleri gibi gittiler' ifadesini kullanmıştır. Bu laf bu Cumhurbaşkanının lafı değildir. Bu söz 1. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözü düşman orduları için söylemiştir. İşgal kuvvetleri için söylemiştir. Ayıptır, utanılacak iştir. Bir anamuhalefet partisine işgal orduları için söylenmiş bir sözü söylemek gerçekten bırakın nezaketi ne vicdanla ne ahlakla bağdaşmamaktadır.

“YENİ BİR İTTİFAK SENEDİ”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çokça söylediği bir söz var. Ne diyor, ‘bu memlekete iki yüzyıldır istikamet dayatılıyor' diyor. Ne var orada, Sened-i İttifak var. İttifak senedi. 1808. İttifak Senedi, Sened-i İttifak ne olarak kabul ediliyor senedi ittifak Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hamlesi. Buna kızıyordu. Şimdi başka bir senedi ittifak var. Ne diyorlar. Seçimlerin 7. günü partiler aralarındaki ittifakın belgesini YSK'ya sunacaklar diyor. Yeni bir ittifak senedi. Rövanş senedi. Neyden rövanş alıyor. Demokrasiden.

Yeni bir ittifak senedi, bu ne yapıyor, Meclis'i yetkisiz, etkisizleştiriyor. Meclis'in yetkilerini yeniden saraya götürüyor. Gerçekten tam bir rövanş.

“15 TEMMUZ AKŞAMININ TIRSAKLARI”

’15 Temmuz'da tankın üstünde ittifak kurmuş’. Keşke görseydik seni tankın üstünde Mehmet Parsak. 15 Temmuz akşamının tırsakları şimdi çıkmışlar Mehmet Parsak beyefendi biz tankın üstünde ittifak kurduk. Görmedik seni tankın üstünde. Millet tankın üstüne sen bir yerlerden iktidarın paçasına tutun diye çıkmadı.

Şimdi çıkmışlar tank kahramanlığıdır anlatıyorlar.”

“BU BÜTÜN SİYASİ PARTİLERDE VARDIR”

AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün bir televizyon programında kullandığı ifadelere işaret eden Özel, şöyle dedi:

“CHP'de Genel Başkan adına bu yetki grup başkanvekilleri tarafından kullanılır. Program teklifi gelen milletvekili grup başkanvekilinden onay alır. Sayın Genel Başkan birkaç kez bu tip ihlalleri affetmiştir. O günde bundan sonra taviz vermeyeceğim demiştir. Bu parti disiplininin gereği olarak ifade ettiği bir konudur. Bu bütün siyasi partilerde vardır.

“REİSİN DUDAĞININ ARASINDAN ÇIKTIN”

Ben Manisa'dan önseçimle çıktım. Seni kim koydu İlknur Hanım? İlindeki üyelerinize soruldu mu? Reisin dudağının arasından çıktın. Seni kim grup başkanvekili yaptı, reisin dudağı. Reisin dudağından değil, sandıktan çıkanlara karşı benim Genel Başkanım İzmir'den önseçimden çıkmış.”

“KENDİ KALİTESİNİ VE KALİBRESİNİ ORTAYA KOYMUŞ”

“AK Partili Mahir Ünal'ın açıklamalarına ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Kendi kalitesini ve kalibresini ortaya koymuş” yanıtını verdi.

“Cumhurbaşkanı bozkurt selamı yaptı, daha önce de Kılıçdaroğlu yapmıştı, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Bir liderin bir başka partinin siyasi simgesini kullanması birlikte değillerse jest olarak yapması veya işte bir birlikteliği vurgulamak için yapması siyasette liderlerin kendi tercihlerine kalmış, kullanılabilen bir davranış biçimidir. Buna diyecek bir şey yok. Buna söylenecek söz şu, geçmişte bozkurt işareti için ben eşrefi mahlukatla insanlarla dolaşırım sen bozkurt gibi hayvanlarla geziyorsun diye Devlet Bahçeli'ye laf söylüyordu Recep Tayyip Erdoğan. O zaman bu lafı söyleyince bu hareketi yapmayacaksın” yanıtını verdi.

“Sehven mi yaptı?” sorusuna Özel, “Ben sehven değil, bir çıkar amaçlı yaptığını düşünüyorum” dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarının hatırlatılması üzerine Özel, “Öne çekerse cumhurbaşkanı değişecek biliyor. Rakamlar onu gösteriyor. Panik bu. Ondan fırça atıyor. ‘Seçimi niye öne çekeyim kardeşim' diyor. Görev süremi niye bitiriyorsunuz. O da biliyor seçimi kazanamayacağını. O, 50 artı 1 olmuyor. Topluyorlar, topluyorlar büyümüyor, küçülüyorlar. MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AKP ve MHP birlikteliği 50 artı 1'i değil şu anda 45'i bile geçemiyor. Hepimiz bunu biliyoruz” yanıtını verdi.

“Mehmet Parsak'ın Afrin ile ilgili attığı tweete ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Afrin operasyonunda dil bu dil olursa dünya kamuoyunda mesela milletvekilleri ‘ordunun Afrin'i yaktığını’ söylerlerse bu Mehmetçik'e iftiradır. Ama dünya kamuoyunda bizi çok zor durumda bırakır” dedi. ANKA