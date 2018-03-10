CHP’den Erdoğan’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını "Sayın Bahçeli'den de rabia işareti bekleniyor" diyerek yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de halka hitap ederken ‘Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da ‘rabia’ işaretiyle devam etti.

İLGİLİ HABER Bozkurt işareti nedir? Ne anlama geliyor? İşte Bozkurt işaretinin tarihçesi...

Erdoğan’ın bozkurt işareti yapmasını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendiren Öztürk de şunları yazdı:

İLGİLİ HABER Erdoğan Bozkurt işaret yaptı: Emir gelince ilk ben gideceğim

“Bir zamanlar Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alan Sayın Erdoğan bozkurt işareti yaptı ve ülkücüler inandı. AK Parti'nin terör çarkına şeref, haysiyet ve itibarını kaptırdığını söyleyen Sayın Bahçeli'den de rabia işareti bekleniyor, buna da bütün AK Partililer inanır. Yeter ki oy verin.”