CHP’den Erdoğan’ın ‘kek projesini’ tiye alan video

CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesini içeren mizahi bir video hazırladı. Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında açıkladığı ‘Millet Kıraathanesi’ projesi siyasette tartışılmaya devam ediyor. Buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini söyleyen Erdoğan’ı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ben çocuklara iş diyorum, aş diyorum… O bedava kek verecekmiş” diye eleştirilerde bulunmuştu. AĞBABA: 16 YILIN SONUNDA DEV PROJE GELDİ; BELEŞ KEKLİ KIRAATHANE Videoyu sosyal medyadan paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.‬ Oylar, Topkek için Recep'e, Fabrika için İnce'ye”‬ diye yazdı. İLGİLİ HABER Erdoğan: Yeşile yeniden geri dönüyoruz İLGİLİ HABER Erdoğan'dan meydanlara İnce fırçası