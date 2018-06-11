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CHP’den Erdoğan’ın ‘kek projesini’ tiye alan video

CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesini içeren mizahi bir video hazırladı. Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye" diye yazdı.

android-time 22:05 11 Haziran 2018
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CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesini içeren mizahi bir video hazırladı. Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında açıkladığı ‘Millet Kıraathanesi’ projesi siyasette tartışılmaya devam ediyor. Buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini söyleyen Erdoğan’ı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ben çocuklara iş diyorum, aş diyorum… O bedava kek verecekmiş” diye eleştirilerde bulunmuştu.

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AĞBABA: 16 YILIN SONUNDA DEV PROJE GELDİ; BELEŞ KEKLİ KIRAATHANE

Videoyu sosyal medyadan paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.‬ Oylar, Topkek için Recep'e, Fabrika için İnce'ye”‬ diye yazdı.

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Son güncelleme: android-time 22:0911.06.2018
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