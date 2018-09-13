CHP’den faize ilk yorum: Siyasi tiyatro

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklaması öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Bu sayede Erdoğan faiz artışının siyasi sorumluluğunu Merkez Bankası üzerine yıkmaya çalışırken tiyatronun kötü polisi Merkez Bankası, Erdoğan’dan bağımsız olarak faiz artırmış görüntüsü vermeye çalışıyor” dedi.

CHP’li Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faiz açıklamasından önce “Şu yüksek faizi bir düşürelim” dediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu sayede Erdoğan faiz artışının siyasi sorumluluğunu Merkez Bankası üzerine yıkmaya çalışırken tiyatronun kötü polisi Merkez Bankası, Erdoğan'dan bağımsız olarak faiz artırmış görüntüsü vermeye çalışıyor. Bu samimiyetsiz tiyatrodan Türkiye ekonomisine bir hayır gelmez. Merkez Bankası'nın aldığı bu şok faiz artırımının kaçınılmaz sonucu, ekonomide ani bir durgunluk ve bu durgunluğun sonucu iflaslar ve işten çıkarmalar olmasından endişe ediyoruz. Üstelik bu çadır tiyatrosunun kur artışını durduramama riskini hatırlatıyoruz. Bu şok faiz artışına rağmen döviz kurunda anlamlı gerileme olmazsa işte o zaman ekonomik bir felaketle karşılaşabiliriz”

Açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile döviz sözleşmelerinin yasaklanması konusuna da değinen Erdoğdu, “Milli paranın itibarı, döviz sözleşmelerini yasaklayarak değil, fiyat istikrarı sağlanarak korunur” dedi. TL’yi korumak için yasayla görevlendirilmiş olan Merkez Bankası’nın eli tutulurken, ekonomik birimlere yasak getirerek TL’nin korunamayacağını ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Fiyat istikrarı sağlamanın yolu, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığından geçer. Yani Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almak için bütün araçları tam ve zamanında kullanabilmelidir. Ancak Saray bir taraftan Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ayaklar altına alırken, diğer taraftan seçim kazanmak uğruna mali disiplini ayaklar altına alıyor. Bozulan mali disiplin, bütçe açığı ile sonuçlanıyor. Bütçe açığı; bedelli askerlik, imar veya vergi affı gibi tek seferlik gelirlerle finanse edilmeye çalışıyor. Bütçenin olağan ve olağan dışı gelirleri yetmeyince kamu ek borçlanmalar yaparak, bir taraftan yatırımlara akması gereken tasarrufları emerken, diğer taraftan da faizleri yükseltiyor. Bu sarmalın sonucunda başta enflasyon olmak üzere faiz ve işsizlik gibi makro göstergeler yükseliyor ve milli paramızın değeri düşüyor ve itibarı kayboluyor.”