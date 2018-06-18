CHP’den genç seçmene özel seçim videosu

CHP hazırladığı animasyon videoyla genç seçmene onların diliyle hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve animasyonda, download hızlarının artması, adil kullanım kotasının kaldırılması, filmlerdeki sansürlerin kaldırılması, gibi bir çok vaat yer aldı.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kalırken partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı. Mitingler, afişler, bayraklar, reklamlar gibi klasik seçim çalışmalarının yanında sosyal medya ve akıllı telefon uygulamaları da partiler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Genç seçmen kitlesine yönelik bu çalışmaların son örneği CHP’den geldi. Gençlere hitap eden bir animasyon hazırlayan videoda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sesinden vaatler anlatıldı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla başlayan ve animasyonda, download hızlarının artması, adil kullanım kotasının kaldırılması, filmlerdeki sansürlerin kaldırılması, gençlerin dünyayı gezmeleri için Türk pasaportunun itibarının arttırılması gibi vaatlerde bulunuldu. Animasyon, “Gelin hep birlikte bug’sız yeni bir dünya tasarlayalım.” diyerek gençlere oy verme çağrısıyla tamamlanıyor