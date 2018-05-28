CHP’den ikinci bavuru: Gülen’in iade evraklarını gösterin

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in iadesi için yapılan başvurunun usulüne uygun yapılmadığı iddiası, ‘’Evrak inceleme tartışmasına’’ dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan belgeleri kendisinin açıklayacağını belirtirken CHP, ‘’Erdoğan’ın açıklaması yetmez biz incelemek istiyoruz” diyerek Adalet Bakanlığı’na 2. kez başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD'den Gülen'in iadesini talep eden evrakları incelemek için yeniden başvuru yaptı ve ‘'AKP'nin 16 yıllık iktidarının büyük bir bölümünde birlikte hareket ettiği, kamu kadrolarına yerleştirdiği FETÖ ile aynı menzile yürüdüğü ve ne istediyse verdiği bizzat Erdoğan tarafından çeşitli defalar dile getirilmiştir'' diyerek şunları söyledi:

‘'Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce de, Gülen'in iadesine ilişkin usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını ifade etmiştir. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, İnce'yi Adalet Bakanlığı'na iade belgelerini incelemeye davet etmiştir. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı'na 25 Mayıs Cuma günü resmi yazıyla başvurduk.

Başvurumuza yanıt gelmeden, Erdoğan'ın katılacağı bir TV programında belgeleri açıklayacağını belirtmesi tarafımızdan dikkat çekici bulunmuştur. İnce iddiasını 10 gün önce dile getirmesine karşın, bugüne kadar belgelere ilişkin açıklama yapmaktan imtina eden Erdoğan'ın, şimdi belge açıklama ihtiyacına girmesi, İnce'nin iddialarının doğruluğuna da işaret etmektedir.

Erdoğan'ın belgeler açıklayacak olmasını yeterli bulmuyor, belgelerin heyetimiz tarafından incelenmesi talebimizi sürdürüyoruz''